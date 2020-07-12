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"ليست من ضحايا كورونا".. زملاء ممرضة بالفيوم: "آية ماتت بالغدة"

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"ليست من ضحايا كورونا".. زملاء ممرضة بالفيوم: "آية ماتت بالغدة" "ليست من ضحايا كورونا".. زملاء ممرضة بالفيوم: "آية ماتت بالغدة"

مصراوي Masrawy

12:07 ص الأحد 12 يوليه 2020

الفيوم – حسين فتحي:

حالة من الجدل شهدتها أوساط عدة في محافظة الفيوم بعدما حاول بعض العاملين في مستشفى التأمين الصحي، نفي ما اعتبروه يسيء لزميلة لهم توفيت أثناء علاجها في مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر.

ولفظت آية محمد ابنة الـ27 عاما والتي تعمل ممرضة بمستشفى التأمين الصحي بالفيوم, أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر بعد أن جرى تحويلها للقاهرة، بسبب تحويل المستشفى إلى عزل مصابي المستجد.

وقالت "من"ى صديقة الممرضة آية, أن زميلتها لم تكن مصابة بفيروس كورونا, لكن للأسف أن البعض حاول الإساءة لها بإطلاق شائعة وفاتها بكورونا على خلاف الحقيقة، لأنها توفيت على خلفية إصابتها بمرض الغدة النكافية.

وأضافت أن "آية" ظلت تعمل بالمستشفى حتى اشتد عليه مرض الغدة النكافية وهى حامل في شهرها الثامن, وجرى تحويلها للقاهرة للعلاج, لكنها توفيت وهي تحمل جنينها .

وأوضح الدكتور محمد نادي, أنه "فور شعور آية بشدة مرضها جرى تحويلها بسيارة إسعاف إلى القاهرة لتلقى العلاج هناك من مرض الغدة النكافية, لكنها توفيت هناك" .

وقال إن آية كانت من المشهود لهم بالكفاءة رغم صغر سنها, وكانت تصر على علاج المرضى والإشراف على علاجهم لتخفيف المعاناة عنهم, وكانت مثالا لملائكة الرحمة.

الممرضة ايه

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