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"النقيع".. إعادة فتح الحدائق والمتنزهات مع اتخاذ التدابير الوقائية

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"البلدية" طالبت المتنزهين والزوار والضيوف بالالتزام باللوائح والتعليمات

أعادت بلدية النقيع فتح الحدائق والمتنزهات لاستقبال الزوار من العوائل والأطفال وفق معايير السلامة واتخاذ جميع التدابير الوقائية.

واشتملت التدابير الوقائية على تحقيق التباعد الجسدي والتعقيم الشامل ووضع العلامات الإرشادية في خطوط الانتظار في أماكن الألعاب، على أن تكون المسافة بين الشخص والآخر مترين على الأقل.

كما وضعت البلدية الملصقات الإرشادية والعلامات في أماكن الجلوس.

وطالبت البلدية المتنزهين والزوار والضيوف المقيمين بالالتزام باللوائح والتعليمات الإرشادية للحد من انتشار "كوفيد 19".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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