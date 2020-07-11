أخبار عاجلة

ملك لا یتخلى عن شعبه!! -
ورش عمل سعودية إسبانية لتطوير موظفي القطاع الرياضي -
"الصحة العالمية": فيروس إيبولا ينتشر في الكونغو -
استشاري: كورونا لا ينتقل عبر مياه الشرب وليس هناك خطورة من استخدام الأثاث أو المواد في المنتجعات -
انهيار قياسي للعملة الإيرانية .. الدولار الواحد بـ235.500 ريال -
الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من الحوثيين في البيضاء -
باكستان تدين اعتداءات ميليشيا الحوثي بالصواريخ والطائرات على المملكة -
كيف يبيت الحجاج ليلتهم بمشعر مزدلفة في زمن كورونا؟ -
أمير منطقة مكة المكرمة يكرم يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة "لولو" -
وفق البروتوكول .. رابطة الدوري الإيطالي تطالب بحضور الجماهير للملاعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الشثري" يوضح طريقة التعامل مع كبار السن المصرين على أداء الصلوات بالمساجد

Print
"الشثري" يوضح طريقة التعامل مع كبار السن المصرين على أداء الصلوات بالمساجد "الشثري" يوضح طريقة التعامل مع كبار السن المصرين على أداء الصلوات بالمساجد
قال: انصحوهم باللطف واللين والكلمة الطيبة وذكّروهم بأن لهم أجر الجماعة

دعا عضو هيئة كبار العلماء، المستشار بالديوان الملكي، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، إلى التعامل باللطف واللين والكلمة الطيبة واللفظ الحسن والعبارات الجميلة عند نصح كبار السن الذين يصّرون على أداء الصلوات جماعة في المساجد، ويخشى أهاليهم عليهم الإصابة بعدوى ، مع تذكيرهم بأنهم متى حفظوا صحتهم وأبدانهم سيتمكنون -بإذن الله- من أداء عبادات كثيرة لسنوات طويلة.

جاء ذلك في رده في برنامج "فتاوى" على القناة على تساؤل: "والدي كبير في السن ويحرص على أداء الصلاة جماعة في المسجد، وأريده أن يؤدي الصلاة في المنزل خوفًا من إصابته بفيروس كورونا، لكنه يرفض، فهل عليه شيء في ذلك؟ وما الطريقة الصحيحة في التعامل معه ومع كبار السن؟".

وقال الشيخ الشثري: "إذا كان الإنسان عليه شيء من الأعراض يرخص له في ترك صلاة الجماعة في المسجد كما لو كان مقعدًا أو عاجزًا اأو يخشى على نفسه من انتقال الأمراض".

وأشار بأن الجهات الصحية التي تعنى بمراقبة الناس في أمورهم الطبية، توصي من كان عنده شيء من الأعراض والأمراض التي تزداد بحصول هذا الوباء معها، وكذلك كبار السن بترك الصلاة في المسجد؛ خشية عليهم من انتقال المرض والوباء إليهم.

وأضاف "الشثري": "بالتالي فإن كبير السن يشار عليه، ويذكّر بأن له أجر الجماعة، وإن صلى في بيته، ولا يلحقه حرج بسبب تركه للجماعة، ويؤتى إليه باللفظ الجميل والكلمة الطيبة، ويذّكر بأنه متى حفظ بدنه تمكّن من أداء عبادات كثيرة في سنوات عديدة بإذن الله".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اقتصادي لـ"سبق": السعودية ستطلق قريباً مفاجآت "نفطية".. والثلاثة الكبار سيرفعون الأسعار

اقتصادي لـ"سبق": السعودية ستطلق قريباً مفاجآت "نفطية".. والثلاثة الكبار سيرفعون الأسعار

اقتصادي لـ"سبق": السعودية ستطلق قريباً مفاجآت "نفطية".. والثلاثة الكبار سيرفعون الأسعار

اقتصادي لـ"سبق": السعودية ستطلق قريباً مفاجآت "نفطية".. والثلاثة الكبار سيرفعون الأسعار

الأخبار - الهند تسجل 28701 إصابة جديدة بفيروس كورونا و500 وفاة خلال 24 ساعة

الأخبار - الهند تسجل 28701 إصابة جديدة بفيروس كورونا و500 وفاة خلال 24 ساعة

الأخبار - الصحة العالمية: 230 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال 24 ساعة

الأخبار - الصحة العالمية: 230 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال 24 ساعة

شبكة عيون الإخبارية