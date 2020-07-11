اعتلت عرش "تطمّن".. رسالة شكر من "تركي بن طلال" لـ"صحة عسير"

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المركز الأول في مؤشرات منها مسارات الدخول وتوفر الأدوية والاحترازات

تصدّرت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة عسير مناطق المملكة في تقرير الزائر السري الخاص بعيادات "تطمّن"، محققةً المركز الأول في عدة مؤشرات من ضمنها تحديد مسارات الدخول والخروج لمنطقة الفرز، وتوفر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتقيد العاملين بإجراءات مكافحة العدوى، والتركيز على عدم تكدس المراجعين، ووجود علامات إرشادية وغيرها.

وحققت عيادة "تطمن" في مركز العزيزية الصحي في أبها تقييماً متقدماً بنسبة 92% جعلها ضمن الخمسة الأوائل على مستوى المملكة بحسب تحليل نتائج زيارات الزائر السري للعيادات في جميع مناطق المملكة.

وقال الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، أنَّ هذا التفوق الذي حققته المنطقة جاء كأحد نتائج العمل المتواصل والتنسيق الفعّال والمشترك مع وزارة الصحة ومتابعة من غرفة إدارة أزمة كورونا في منطقة عسير، لتحقيق السلاسة في تقديم الخدمات الصحية لأهالي المنطقة، وتوفير فحوص سريعة ومنتشرة في كل المحافظات.

وأكد أمير منطقة عسير أن النجاحات المتتالية لصحة عسير، تعطي دلالة واضحة لتميزها من خلال قيادتها لغرفة إدارة الأزمة، وتنفيذها لتوجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله، والتعاون الفعال مع كل الجهات ذات العلاقة لتوفير جميع الاحتياجات وتسهيل الإجراءات.

وجدد الأمير تركي بن طلال تقديره البالغ للجهود المشرفة والمخلصة التي يبذلها الممارسون الصحيون في المنطقة؛ لحماية المجتمع وتقديم أرقى الخدمات الصحية.

بدوره، رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، شكره وتقديره البالغين للأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، مؤكداً أن جميع هذه الإنجازات تحققت -بفضل الله- ومتابعته غرفة إدارة الأزمة والتحفيز للممارسين الصحيين، كما قدم شكره لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على متابعته اللحظية ودعمه المستمر، مشيراً إلى العزم في مواصلة تحقيق الإنجازات والتميز في العمل الصحي بكل إتقان.

وكانت صحة عسير قد جهزت 24 عيادة من عيادات "تطمّن" والتي تم تخصصيها لكل من يشعر بأعراض فيروس كورونا مثل: ارتفاع درجة الحرارة الذي قد يرافقه ضيق في التنفس أو سعال.

وتهدف عيادات "تطمن" إلى تقديم الرعاية الطبية بشكل مبكر للمرضى ممن يشعر بأعراض فيروس كورونا؛ حيث تعمل أغلب العيادات على مدار الساعة وبعضها الآخر خلال 16 ساعة يومياً، طوال أيام الأسبوع وتستقبل المرضى دون حجز موعد، وتتوزع في مراكز الضرس والرصاص، والعزيزية، والمنهل، وشباعه، وعاكسه، والطلحة، ومركز صحي أحد رفيدة، ومركز صحي العسران، ومركز صحي خوش بارق، ومركز محايل للأمراض التنفسية ومركز صحي البرك، ومركز صحي الشعبين، إلى جانب مستشفيات النماص وبللسمر وبللحمر وسراة عبيدة والحرجة والقحمة وتنومة والفرشة والمضة والمجاردة وظهران الجنوب.