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إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذّر من 5 معقمات: تسبّب العمى والوفاة

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إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذّر من 5 معقمات: تسبّب العمى والوفاة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذّر من 5 معقمات: تسبّب العمى والوفاة
تصنعها جميعًا شركة مكسيكية وتحتوي على نسب خطيرة من مادة الميثانول

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذّر من 5 معقمات: تسبّب العمى والوفاة

حذّر تقرير لإدارة الغذاء والدواء الأميركية من 5 أنواع من معقمات الأيدي التي تسبّبت بوفاة أشخاص أو نقلهم إلى المستشفى، عقب استخدامها بطرق غير مناسبة؛ وفقًا لموقع "آرس-تكنيكا".

ويتم تصنيع المعقمات الخمسة بواسطة شركة واحدة هي "Eskbiochem SA de CV" المكسيكية، وتحتوي على نسب خطيرة من مادة الميثانول دون إدراجها ضمن قائمة المكونات.

وتعتبر مادة إيثيل الكحول المعروفة باسم إيثانول هي الأكثر شيوعًا وأمانًا كمادة فعالة لمعقمات الأيدي. وهي المادة التي أشارت إليها الشركة ضمن المكونات الموضّحة على عبوات المعقمات الخمسة.

وبيّنت فحوصات إدارة الغذاء والدواء احتواء المعقمات على مادة الميثانول التي تسبّب تسمُّمًا في حالة ابتلاعها أو استنشاقها أو حتى لدى امتصاص البشرة لها.

وبحسب موقع الحرة احتوى أحد منتجات الشركة على ما نسبته 81 بالمئة من تركيز الميثانول، ولم يتبين وجود أيٍّ من إيثيل الكحول فيه.

ويعتقد أن الميثانول تعد إحدى المواد الثانوية الأكثر شهرة الداخلة في عملية إنتاج الخمور بشكل غير قانوني، والتي تستخدم فيها معدات معقمة بشكل غير سليم، وتتسبب بفقدان البصر أو الموت في بعض الحالات.

ويمكن لاستهلاك كمية تعادل ملعقتين كبيرتين من الميثانول أن يكون قاتلًا للأطفال، وتستطيع كميات أقل من التسبب بضرر للأعضاء، كما تؤثر سلبًا على العصب البصري؛ ما يؤدي إلى ضعف خطير في البصر.

وبحسب تقرير إدارة الغذاء والدواء: فإن "الميثانول ليس مكونًا نشطًا مقبولًا لمعقمات اليد، ويجب عدم استخدامه لآثاره السامة".

ولا تزال تحقيقات المؤسسة جارية بشأن استخدام الميثانول في بعض معقمات الأيدي. وستفصح عن معلومات إضافية فور توفرها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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