تمويل بناء 250 ألف شقة إسكان اجتماعي.. أبرز حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي (إنفوجرافيك)

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد غايات:



نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجراف، سلّط من خلاله الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 4 حتى 10 يوليو 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في الإنفوجراف أنه تمت الموافقة على عدد من القرارات، تشمل الموافقة على إعلان عدد 9 مناطق ولاية هيئة المجتمعات العمرانية بالساحل الشمالي الغربي بنطاق محافظة مطروح كمناطق إعادة تخطيط، وكذلك الموافقة على إعلان منطقة جزيرة الوراق كمنطقة إعادة تخطيط، في إطار الحد من النمو العشوائي غير المخطط بجزيرة الوراق، وسعي الدولة نحو الحفاظ على نهر النيل، فضلاً عن الموافقة على عرض مذكرة الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران بعواصم المحافظات والمدن الكبرى، والتي لم يتم اعتماد مخططاتها الاستراتيجية بغرض ضبط العمران بهذه المدن.

كما تضمنت القرارات، وفقًا لما أبرزه الإنفوجراف، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بما ينص على أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكرر (أ) و306 مكرر (ب)، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والموافقة على التعديل المقترح على مشروع قانون الإجراءات الضريبية، المقدم من هيئة قضايا الدولة بشأن المادة 23 من مشروع القانون، بما يلبي الغرض من الاستعانة بالفنيين بمصلحة الضرائب لإجلاء بعض الغموض الذي اعترى الأمور المطروحة على المحكمة في بعض القضايا، فضلًا عن الموافقة على مشروع قانون بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، بشأن استغلال المحاجر والملاحات في الأراضي التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واتفاقية الالتزام المرافقة له.

كما شملت القرارات أيضًا الموافقة على مشروع قرار بشأن اللوائح الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة منها بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، والموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 78 المنعقدة بتاريخ 12/2/2020، بشأن إقامة معرض بعنوان "ملوك الشمس" بالمتحف القومي بمدينة براغ بجمهورية التشيك خلال الفترة من يونيو2020 حتى أكتوبر 2020، بناء على طلب الجانب التشيكي، لتصبح خلال الفترة من أغسطس 2020 ولمدة ستة أشهر، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار ينص على نقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية من صندوق تطوير التعليم إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يستمر العاملون بوحدة شهادة النيل الدولية بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

وأبرز الإنفوجراف أنه تمت الموافقة على تجديد تعاقد محافظة الجيزة (الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة) مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة ومراكز ومدن المحافظة لمدة عام بتكلفة 100 مليون جنيه من الموارد الذاتية للمحافظة، والموافقة على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 رقم 40 بتاريخ 28/6/2020، والمتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، هذا بجانب الموافقة على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استيفاء حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح، مرفقاً به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح الإنفوجراف أنه تم عقد عدد من الاجتماعات، شملت الاجتماع الأسبوعي، وتم فيه تناول وبحث عدد من الملفات مثل جهود مجابهة فيروس كورونا واستئناف العمل بمبادرات الصحة العامة، وخطة وزارة البيئة لمواجهة "السحابة السوداء"، فضلًا عن اجتماع مع وزيرة التعاون الدولي؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة واستعراض أهم مجالات تعاون الوزارة مع شركاء التنمية في القطاعات المختلفة، كما ترأس سيادته اجتماع المجموعة الطبية لمتابعة الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا، بحضور وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، فضلاً عن اجتماع لمتابعة آخر المستجدات بشأن ملف تجميع وتصنيع مشتقات البلازما، بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، بجانب اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات، بحضور وزيري التنمية المحلية، والنقل، ومسئولي الوزارتين.

كما تضمنت الاجتماعات، وفقًا لما أبرزه الإنفوجراف، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة، بحضور وزيري التنمية المحلية، والبيئة، ومسئولي الوزارتين، وكذلك ترأس اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور عدد من الوزراء والخبراء أعضاء المجلس، حيث تطرق إلى التوجيهات التي صدرت خلال الفترة الماضية، ومنها قرار الوقف المؤقت لحركة البناء السكني، من أجل ضبط العمران داخل المدن الكبيرة، ووقف النمو العشوائي للمساكن في تلك المدن، فضلاً عن ترأس اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة عدد الملفات والقضايا مثل مشروع تأهيل وتبطين الترع والتصالح في البناء المخالف، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، هذا بجانب اجتماع مع وزير السياحة والآثار؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة مثل موقف أعداد السائحين الوافدين والمشروعات، التي يتم الاستعداد لافتتاحها قريباً، ومنها متحف شرم الشيخ، ومتحف العاصمة الإدارية الجديدة.

وشملت الاجتماعات أيضًا اجتماعًا لمتابعة ملف تطوير المناطق العشوائية، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، واجتماع لبحث توفير التمويل اللازم لبناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور وزير المالية، والرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ووكيل مساعد محافظ البنك المركزي، ورئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، كما ترأس سيادته اجتماعاً لتحديد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين، وذلك بحضور وزراء المالية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب الإنفوجراف، فقد تلقى تقريرًا من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمتابعة جهود المنظومة في التعامل مع شكاوى واستغاثات المواطنين الطبية من جميع محافظات الجمهورية خلال شهر يونيو2020، حيث رصدت المنظومة 21812 شكوى وطلباً واستغاثة واستفساراً تتعلق بالنواحي الطبية، فضلاً عن استعراض جهود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء خلال شهري مايو ويونيو 2020، حيث تم الرصد والاستجابة لأكثر من 850 استغاثة بالصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ومكتب خدمة المواطنين، كما تلقى سيادته تقريراً من رئيس لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء بشأن الخطوات التي تم اتخاذها في التعامل مع حالة "عم عاطف"، أقدم شيال في مصر، والذى تقرر إجراء عملية مياه بيضاء له على نفقة الدولة، وكذلك تفقد المقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر، تمهيداً لافتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بحضور وزير الداخلية، ومحافظ الجيزة.

وتضمنت الأنشطة أيضاً، تفقد عدد من مشروعات المحاور والطرق الرئيسية والكباري، التي يتم تنفيذها في مدينة 6 أكتوبر مثل طريق الواحات والطريق الدائري الأوسطي، وكذا التي تتم بها أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، وذلك برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الجيزة، ومسئولي وزارة الإسكان، فضلاً عن تفقد مشروع إنشاء 2500 وحدة سكنية بديلة لسكان العشوائيات بمدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الجيزة، ومسئولي وزارة الإسكان، كما تفقد سيادته عدداً من المحاور المرورية الجديدة بمحافظة الجيزة مثل شارع الزعيم الراحل أنور السادات ومحور ترعة الزمر الحر، وذلك برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الجيزة، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، هذا بجانب الإدلاء بتصريحات عقب انتهائه من الجولة التفقدية لعدد من المشروعات بمحافظة الجيزة، أكد فيها أنه ستحدث إزالات ونزع ملكيات وسيتم تعويض المتضررين لفتح أي محاور، وأنه يتم تنفيذ محاور بالجيزة و6 أكتوبر بتكلفة تتخطى 10 مليارات جنيه، هذا بجانب إلقاء كلمة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمام قمة منظمة العمل الدولية حول انتشار وباء فيروس كورونا المستجد وبيئة العمل.

ووفقاً للإنفوجراف، فقد شملت الأنشطة استعراض تقرير من رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية بشأن مجالات التعاون مع الجانب الصيني مثل استغلال القدرات التصنيعية واللوجستية لمصر مع تطوير الصين للقاح كورونا وتبرع الصين بمهمات ومستلزمات طبية بـ 100 ألف دولار لعدد من المستشفيات الأهلية المصرية، وكذلك استعراض تقرير من وزير التنمية المحلية، تضمن موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بمحافظة أسيوط، فضلاً عن استعراض الإصدار الأول لسلسلة تحمل اسم "ذاكرة المدينة"، وجاء بعنوان "جزيرة الزمالك...القيمة والتراث"، مهداة من وزيرة الثقافة، هذا بجانب متابعة الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، سواء على أملاك الدولة، أو الأملاك الخاصة، وذلك في تقرير تلقاه من وزير التنمية المحلية، بالإضافة استعراض تقرير أعدته مساعد أول رئيس الوزراء، حول وضع مصر في مؤشر التنمية المستدامة لعام 2020، وكذا التداعيات السلبية لجائحة كورونا على أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تلقي تقرير من المستشار الطبي لرئيس الوزراء بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها في التعامل مع حالة المواطن محمد صبري، سائق "التوك توك"، والذى كلف رئيس الوزراء بعلاج ساقه بعد ما عثر السائق على حقيبة مجوهرات وبذل مساعي حتى أعادها إلى صاحبها، فضلاً عن استعراض مجلد يوثق ما تم إنجازه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسئولية البلاد منذ 6 أعوام، تحت عنوان "حصاد 6 سنوات" (يونيو 2014- يونيو 2020).

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، فقد جاء في الإنفوجراف، أنه تم عقد لقاء مع مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لمتابعة موقف حجز المرحلة الثالثة للخريطة الاستثمارية الصناعية، وأعمال لجنة تنظيم التصرف في أصول الدولة العقارية.​

