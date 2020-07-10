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تدشين فريق "سناب عسير الإخباري" تحت شعار "مستقبل وطن"

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يهدف إلى نشر ثقافة الإعلام الحقيقي وخدمة المجتمع والحد من الشائعات

تدشين فريق

دُشن مساء أمس سناب عسير الإخباري بفندق درة الإطلالة بمحافظة خميس مشيط والذي بنقل الأخبار المحلية بالمنطقة وأخبار المملكة بشعار مستقبل وطن.

وفي التفاصيل، يتكون "سناب عسير الإخباري" من فريق تنموي ومجتمعي يسعى للارتقاء بالمجتمع ومحاولة صنع إنسان نموذجي قادر على تحقيق أهدافه والنهوض بالمنطقة، كما يهدف إلى نشر ثقافة الإعلام الحقيقي والحد من نشر الشائعات وخدمة المجتمع والتي هي مسؤولية كل فرد.

ويضم كوكبة من شباب وشابات المنطقة المبدعين في مجال الإعلام ومن مختلف محافظات المنطقة لهم رؤية ورسالة وأهداف في الإعلام الجديد.

ويقدم فريق سناب عسير الإخباري الشكر والتقدير لجميع الرعاة والضيوف والمشاركين لما قدموه في إنجاح تدشين وانطلاقة الفريق.

تدشين فريق

تدشين فريق

تدشين فريق

تدشين فريق

تدشين فريق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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