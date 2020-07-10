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سفارتا المملكة في غانا وتوغو تيسران عودة 24 مواطنًا ومواطنةً إلى أرض الوطن

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سفارتا المملكة في غانا وتوغو تيسران عودة 24 مواطنًا ومواطنةً إلى أرض الوطن سفارتا المملكة في غانا وتوغو تيسران عودة 24 مواطنًا ومواطنةً إلى أرض الوطن

سفارتا المملكة في غانا وتوغو تيسران عودة 24 مواطنًا ومواطنةً إلى أرض الوطن

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بالاهتمام بجميع المواطنين السعوديين وعوائلهم في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا، وتذليل جميع الصعوبات لهم حتى يتم وصولهم إلى المملكة بكل يسر وسهولة، يسرت سفارتا المملكة لدى جمهوريتي غانا وتوغو عودة عدد من المواطنين السعوديين إلى أرض الوطن.

وقدمت سفارة المملكة لدى غانا جميع وسائل المساعدة للمواطنين السعوديين والبالغ عددهم 24 مواطنًا، بدءًا من التحاليل الطبية الخاصة بالكشف عن المستجد، مرورًا بالترتيبات والتنسيق مع الجانب الغاني، وصولاً إلى تأمين رحلة العودة، وذلك تحت إشراف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى غانا مشعل بن حمدان الروقي.وزارة الخارجية غانا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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