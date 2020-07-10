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مصراوي Masrawy

كتب - أشرف جهاد وأحمد جمعة:

حقق المؤشر اليومي لإصابات كورونا، يوم الخميس، أفضل أداء له منذ أن بلغ ذروته في 19 يونيو الماضي، بتسجيل 950 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، وسط تراجع مستمر منذ بداية يوليو الجاري.

وهبط المؤشر للمرة الثانية إلى ما دون الألف حالة، بعدما ظل فوق الألف طيلة الأسابيع الماضية. وشهد المؤشر انخفاضا متواصلا منذ يوم 29 يونيو الذي سجل حينها 1566 حالة جديدة.

ويُظهر مؤشر إصابات كورونا اليومية، عكس المنحنى اتجاهه وارتداده هبوطا اعتبارا من يوم 19 يونيو، الذي سجل ذروة إصابات كورونا بـ1774 حالة.

وسجلت مصر في الأسبوع الأخير 7955 حالة وهو أقل عدد أسبوعي منذ 19 يونيو الماضي، بانخفاض 2204 حالات عن الأسبوع الذي يسبقه (26 يونيو حتى 2 يوليو) الذي شهد تسجيل 10159 حالة، وكذلك بالمقارنة بأسبوع ما بعد الذروة الذي سجل 10693 حالة (19 يونيو حتى 25 يونيو). فيما سجل أسبوع الذروة (من 13 يونيو وحتى 19 يونيو) 10908 حالات، وسجل الأسبوع السابق له (من 6 يونيو وحتى 12 يونيو) 10188.

وسجلت مصر حتى اليوم 79254 إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الأزمة منتصف فبراير الماضي.

واعتبرت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا بوزارة الصحة، التراجع الكبير في عدد الإصابات "أمرًا مبشرًا"، مضيفة: "نتمنى أن تستمر الأعداد في انخفاض دون أن تعاود الارتفاع بانتكاسة جديدة، لكننا منذ فترة كانت الأعداد ثابتة وبدأت في التراجع قبل أيام".

وبشأن تجاوز ذروة كورونا، قالت العسال لمصراوي، إن الأمر يحتاج إلى استمرار الانخفاض لفترة تصل لأسبوعين على أقل تقدير "لو استمر هذا التراجع، سينخفض المنحنى الوبائي ويكون ربنا كرمنا".

اللافت في الإحصائية التي أعلنتها وزارة الصحة اليوم، الانخفاض الملحوظ في عدد الوفيات، بتسجيل 53 حالة، وهو أقل مستوى منذ 25 يومًا حينما سجلت مصر في 14 يونيو 91 حالة وفاة.

واستمرت الأعداد في تأرجح بين ارتفاع وانخفاض وصولًا إلى الذروة المُسجلة في عدد الوفيات منتصف يوليو بـ 97 حالة.

وارتفع المعدل الإجمالي للوفيات بهامش قليل ليستقر في مقابل إجمالي الإصابات عند 4.5% بالنظر إلى تسجيل 3617 حالة وفاة، ليظل دون متوسط معدل الوفيات العالمي المُسجل لدى منظمة الصحة العالمية بـ 5.3%، وفق الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة في المنظمة.

واستمر مؤشر التعافي على نشاطه هذا الأسبوع بخروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعدما حقق أفضل أداء له منذ بداية الأزمة، أمس، بخروج 623 من المصابين، ليصل الإجمالي إلى 22753 متعافيا.

وحتى الآن؛ لا تزال 52884 حالة إيجابية مصابة في مصر بكورونا، موزعة بين مستشفيات العزل، أو خاضعة للعزل المنزلي لحين تمام شفائها.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.