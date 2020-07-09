13 إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا في الوادي الجديد

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن تسجيل ١٣ حالة إصابة جديدة لفيروس كورونا.

وسجل عدد الإصابات في مركز الخارجة ٣ حالات و٥ حالات بمركز الداخلة، و٥ حالات بالفرافرة، بالإضافة إلى حالة وفاة بمركز الداخلة تبلغ من العمر ٧١ عام، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات الإيجابية لـ ٤٥٤ إصابة منهم ٣٥ وفيات منذ بداية الأزمة.

أكد الزملوط، في بيان صحفي رسمي، تعافي ٤ حالات من المصابين وخروجهم من أقسام العزل بمستشفى الخارجة العام، وانتهاء مدة العزل المنزلي لـ٢٣٢ مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.