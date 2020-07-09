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نائب وزير الإسكان يناقش مع شركاء التنمية التعاون في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

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نائب وزير الإسكان يناقش مع شركاء التنمية التعاون في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي نائب وزير الإسكان يناقش مع شركاء التنمية التعاون في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

مصراوي Masrawy

11:13 م الخميس 09 يوليه 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للبنية الأساسية، اجتماعا مع مُمثلي كل من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، لمناقشة مشروعات التعاون المشترك فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

وخلال الاجتماع تم مناقشة مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى حلوان (عرب أبو ساعد) جنوب القاهرة سعة 550 ألف م3/يوم، والتي تخدم حوالي 1.6 مليون نسمة وسيتم زيادتها بطاقة تصميمية 250 ألف متر مكعب / يوم لتخدم عدد سكان بإجمالى 2.6 مليون نسمة، كما سيتم إنشاء عدد 2 محطة رفع صرف صحي وشبكات انحدار، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع ثلاث سنوات.

وقال إسماعيل: تم خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المستقبلية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشركاء التنمية فى بعض المجالات مثل إنشاء محطات التحلية ومحطات الصرف الصحى للقرى وخاصة فى محافظات الصعيد، وكذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه والصرف الصحي مثل مجالات تحلية المياه ومحطات الصرف الصحى فى المدن الجديدة.
وصرح نائب الوزير للبنية الأساسية، بأن الوزارة تولى اهتماما كبيرا لمشروعات الصرف الصحى والمشروعات القومية للحفاظ على البيئة وصحة المواطن المصرى، الذى يٌعد أهم استثمار للدولة، كما أن الدولة تسعى جاهدة لتنفيذ مشروعات عالية الجودة تتميز بالاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتسهم فى دفع معدلات النمو وخلق فرص عمل.
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