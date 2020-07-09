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"كورونا" يتفشى بين أفراد الجيش الإسرائيلي ..وعدواه تطال وزير الدفاع ورئيس الأركان

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"كورونا" يتفشى بين أفراد الجيش الإسرائيلي ..وعدواه تطال وزير الدفاع ورئيس الأركان "كورونا" يتفشى بين أفراد الجيش الإسرائيلي ..وعدواه تطال وزير الدفاع ورئيس الأركان
الحجر على عشرات الجنود والضباط

نقل عشرات القادة والجنود من وحدة النخبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي "ماجلان" إلى الحجر الصحي، بعد تأكيد إصابة نائب قائد سرية بفيروس كورونا؛ بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم (الخميس).

وبينت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أڤيڤ كوخافي، دخل اليوم إلى العزل المنزلي الصحي، بعد مخالطته لمصاب بفيروس كورونا.

وأضافت أن "كوخافي" دخل للحجر الصحي برفقة عدد من الضباط الآخرين؛ وفقاً لـ" اليوم".

ودخل وزير الدفاع بيني غانتس، أمس للحجر الصحي، بعد الاشتباه بمخالطته مع مصاب بوباء "كوفيد-19". الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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