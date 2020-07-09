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عدم ركوب المواصلات أو الذهاب للعمل.. 5 نصائح و6 تحذيرات أثناء الحجر الصحي لكورونا

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عدم ركوب المواصلات أو الذهاب للعمل.. 5 نصائح و6 تحذيرات أثناء الحجر الصحي لكورونا عدم ركوب المواصلات أو الذهاب للعمل.. 5 نصائح و6 تحذيرات أثناء الحجر الصحي لكورونا

مصراوي Masrawy

02:23 م الخميس 09 يوليه 2020


كتب- أحمد جمعة:

قدمت منظمة الصحة العالمية، عددا من النصائح والتحذيرات أثناء الحجر الصحي للمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وبحسب منشور توعوي نشره مكتب المنظمة بالقاهرة، الخميس، تشمل النصائح: البقاء في المنزل بغرفة منفصلة عن الآخرين دون استقبال زوار أو في أحد المراكز المتخصصة للحجر الصحي.

وأضاف المنشور: "استرح، وأشرب سوائل وتناول طعاما صحيا، وتواصل مع الأهل والأصدقاء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمكالمات الهاتفية والنصية".

ووجهت المنظمة بمراقبة الحالة الصحية تحسبا لظهور أعراض مثل الحمى والسعال والإعياء.

وإذا ظهرت تلك الأعراض اتبع إرشادات الجهات الصحية، وإن كنت تعاني من ضيق في التنفس التمس الرعاية الصحية على الفور.

كما حذرت المنظمة من الذهاب إلى العمل أو المدرسة أو الجامعة، وكذلك الذهاب إلى التجمعات الدينية أو أماكن العبادة، مع عدم ركوب سيارات الأجرة أو الحافلات أو أي من وسائل النقل الجماعي.

وحثت المنظمة على عدم المشاركة في الأنشطة الاجتماعية أو الرياضية أو التجمعات العائلية، وكذلك عدم مشاركة الطعام أو الشراب مع غيرك.

كما تشمل قائمة المحظورات، عدم الذهاب إلى المقاهي أو أماكن التسوق.

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