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سلطنة عُمان تسجل 1518 إصابة جديدة بكورونا

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سلطنة عُمان تسجل 1518 إصابة جديدة بكورونا سلطنة عُمان تسجل 1518 إصابة جديدة بكورونا
إجمالي الوفيات في الهند يقفز إلى 21129 حالة

سلطنة عُمان تسجل 1518 إصابة جديدة بكورونا

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1518 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة العُمانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 51.725 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 236 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 33.021 حالة.

إلى ذلك، أعلنت السلطات الهندية اليوم تسجيل 487 حالة وفاة بالإضافة إلى 24879 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان: إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 21129 حالة وفاة و767296 إصابة بالفيروس، مشيرة إلى أن عدد المتعافين بلغ 476378 حالة.سلطنة عمان الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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