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"المواصفات" تشارك في اجتماعات "الأيزو" حول التخفيف من آثار "الجائحة"

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"المواصفات" تشارك في اجتماعات "الأيزو" حول التخفيف من آثار "الجائحة" "المواصفات" تشارك في اجتماعات "الأيزو" حول التخفيف من آثار "الجائحة"
بحث إتاحة 29 مواصفة للاطلاع مجانًا أمام المصنعين والموردين والمختصين

شاركت الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة، في اجتماعات منظمة التقييس الدولية "ISO"، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها المنظمة والهيئة ودورها في تخفيف تأثير جائحة كورونا، بحضور نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات طامس بن علي الحمادي، ورئيس العضوية والعلاقات الخارجية بمنظمة الأيزوهنري كوشيري.

وناقش الاجتماع مبادرات المواصفات القياسية التي تم تقديمها للقطاع الحكومي والخاص لتمكينه من تجاوز التأثيرات السلبية والتعامل مع تداعيات جائحة ، ومن بينها إتاحة 29 مواصفة قياسية صادرة عن الأيزو للاطلاع مجانًا أمام المصنعين والموردين والمختصين، بالإضافة إلى عدد من المبادرات التي قدمتها الهيئة؛ وذلك بتمديد صلاحيات شهادة المطابقة، وتسهيل الإجراءات في منصة "سابر" الإلكترونية والمنح المجاني لعدد من المواصفات القياسية السعودية للمستفيدين من الجهات الحكومية والخاصة، كما تَضَمّنت مبادرات المواصفات السعودية تقديم حزمة كبيرة من المحاضرات التوعوية لمختلف المنشآت في عدد من الموضوعات ذات الصلة، وحظيت تلك المبادرات باهتمام وإشادة المختصين في منظمة الأيزو.

يُذكر أن المملكة -ممثلةً في "المواصفات السعودية"- فازت بعضوية المجلس (ISO Council) لمنظمة (الأيزو) للفترة (2018- 2020م)، وتم تمديد العضوية حتى عام 2021م بعد فوزها مرة أخرى بأصوات الدول أعضاء المنظمة.

وتشارك "المواصفات السعودية" في لجان تطوير السياسات التابعة لمجلس إدارة المنظمة كعضو عامل، التي من بينها لجنة تقويم المطابقة، ولجنة شؤون الدول النامية، ولجنة شؤون المستهلكين، ولجنة المواد المرجعية، واللجنة الاستراتيجية، ولجنة الترشيحات، إضافة إلى ذلك تشترك المواصفات السعودية كعضو عامل في (76) لجنة فنية دولية رئيسية وفرعية، وتشارك كعضو مراقب في (158) لجنة فنية رئيسة وفرعية، وتعمل باستمرار على تشجيع ودعم مشاركة الشركاء من الأجهزة والهيئات الحكومية والخاصة في المملكة في أعمال التقييس الدولية من خلال توسيع المشاركة في عضوية اللجان الفنية الرئيسية والفرعية.الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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