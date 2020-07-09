أخبار عاجلة

"رويترز": حصيلة إصابات "كورونا" في العالم تجاوزت 13 مليونًا -
الفيضانات تغمر أنهار الصين.. مقتل 141 شخصًا وتضرُّر 28 ألف مسكن -
"الصحة العالمية" تحذر: "كورونا" سيزداد سوءًا إذا لم تلتزم الدول بتدابير الرعاية -
حِزَم وأدوات تدريبية.. تعاون سعودي بريطاني لتعزيز مجال أمن الطيران -
منذ بداية الجائحة.. "صحة الشرقية" تجري 215 ألف عينة فحص كورونا -
وزير الطاقة : المملكة تؤكد التزامها التام باتفاق أوبك بلس -
"كورونا" يواصل ضرباته العنيفة لفلوريدا.. 12.600 إصابة خلال يوم -
آل خليفة: نشجع الاتحادات الوطنية للتواصل ونحرص على إشراكهم في صناعة القرار -
"الغذاء والدواء": تعاون الجهات الرقابية أساس لإيجاد علاج كورونا -
وفيات "كورونا" في بريطانيا ترتفع إلى 44.830 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد 46 قضية جنائية.. شرطة الشرقية تطيح بعصابة السطو على المنازل

Print
بعد 46 قضية جنائية.. شرطة الشرقية تطيح بعصابة السطو على المنازل بعد 46 قضية جنائية.. شرطة الشرقية تطيح بعصابة السطو على المنازل
سرقات مالية ومصوغات ذهبية قُدرت قيمتها بـحوالي 1,400,000 ريال

بعد 46 قضية جنائية.. شرطة الشرقية تطيح بعصابة السطو على المنازل

أعلنت شرطة الشرقية القبض على تشكيل عصابي في الأحساء لارتكابه (46) قضية جنائية والسطو على المنازل وسرقات مالية ومصوغات ذهبية.

تفصيلاً صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على تشكيل عصابي مكون من (6) مواطنين (في العقدين الثالث والرابع من العمر) في محافظة الأحساء، وذلك لارتكابهم (46) قضية جنائية، والسطو على المنازل وسرقات مالية ومصوغات ذهبية منها، قُدرت قيمتها بـحوالي (1,400,000) ريال، وتم ضبط بعض المبالغ المالية والمصوغات الذهبية بحوزتهم، بالإضافة إلى أسلحة نارية يستخدمونها أثناء تنفيذ جرائمهم.


وقد جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً، وإحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة الشرقية الدمام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"رويترز": حصيلة إصابات "كورونا" في العالم تجاوزت 13 مليونًا

"رويترز": حصيلة إصابات "كورونا" في العالم تجاوزت 13 مليونًا

الفيضانات تغمر أنهار الصين.. مقتل 141 شخصًا وتضرُّر 28 ألف مسكن

الفيضانات تغمر أنهار الصين.. مقتل 141 شخصًا وتضرُّر 28 ألف مسكن

"الصحة العالمية" تحذر: "كورونا" سيزداد سوءًا إذا لم تلتزم الدول بتدابير الرعاية

"الصحة العالمية" تحذر: "كورونا" سيزداد سوءًا إذا لم تلتزم الدول بتدابير الرعاية

حِزَم وأدوات تدريبية.. تعاون سعودي بريطاني لتعزيز مجال أمن الطيران

حِزَم وأدوات تدريبية.. تعاون سعودي بريطاني لتعزيز مجال أمن الطيران

شبكة عيون الإخبارية