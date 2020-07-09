أخبار عاجلة

"رويترز": حصيلة إصابات "كورونا" في العالم تجاوزت 13 مليونًا -
الفيضانات تغمر أنهار الصين.. مقتل 141 شخصًا وتضرُّر 28 ألف مسكن -
"الصحة العالمية" تحذر: "كورونا" سيزداد سوءًا إذا لم تلتزم الدول بتدابير الرعاية -
حِزَم وأدوات تدريبية.. تعاون سعودي بريطاني لتعزيز مجال أمن الطيران -
منذ بداية الجائحة.. "صحة الشرقية" تجري 215 ألف عينة فحص كورونا -
وزير الطاقة : المملكة تؤكد التزامها التام باتفاق أوبك بلس -
"كورونا" يواصل ضرباته العنيفة لفلوريدا.. 12.600 إصابة خلال يوم -
آل خليفة: نشجع الاتحادات الوطنية للتواصل ونحرص على إشراكهم في صناعة القرار -
"الغذاء والدواء": تعاون الجهات الرقابية أساس لإيجاد علاج كورونا -
وفيات "كورونا" في بريطانيا ترتفع إلى 44.830 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مزق جسدها لرفضها معاشرته.. تأجيل محاكمة محامٍ قتل زوجته للعرض على طبيب نفسي بالشرقية

Print
مزق جسدها لرفضها معاشرته.. تأجيل محاكمة محامٍ قتل زوجته للعرض على طبيب نفسي بالشرقية مزق جسدها لرفضها معاشرته.. تأجيل محاكمة محامٍ قتل زوجته للعرض على طبيب نفسي بالشرقية

مصراوي Masrawy

10:32 ص الخميس 09 يوليه 2020

الشرقية– فاطمة الديب:

قررت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية، تأجيل محاكمة محامٍ متهم بقتل زوجته لجلسة 4 أغسطس المُقبل، لمناقشة أحد الأطباء النفسيين في التقرير المُعد بشأن قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة، وذلك بعد رفض المجني عليها معاشرته جنسيًا.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من عدد من أهالي شارع "فاروق" بالزقازيق، بوقوع جريمة قتل.

بالانتقال ومعاينة الجثة، تبين أنها لسيدة تُدعى "أميرة.م.م.س" 30 سنة، حاصلة على ليسانس آداب، فيما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، ويُدعى "أيمن.ع" 39 سنة، محامٍ؛ بسبب خلافات زوجية بينهما لرفضها معاشرته جنسيًا لتعاطيه المواد المُخدرة، وانتهى بها الأمر جثة هامدة مصابة بنحو 7 طعنات نافذة.

جرى ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

المجني عليها

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نشرة أخبار اليوم السابع تطورات إصابات كورونا فى مصر والعالم.. وأماكن الحضانات العائدة للعمل

نشرة أخبار اليوم السابع تطورات إصابات كورونا فى مصر والعالم.. وأماكن الحضانات العائدة للعمل

بتوقيت مصر : كيفية الحفاظ على الصحة النفسية خلال الفترة الحالية مع دكتور ماهر صموئيل

بتوقيت مصر : كيفية الحفاظ على الصحة النفسية خلال الفترة الحالية مع دكتور ماهر صموئيل

الأحبار - عودة 1215 من العالقين المصريين في الكويت عبر 7 رحلات جوية

الأحبار - عودة 1215 من العالقين المصريين في الكويت عبر 7 رحلات جوية

حبيب المصريين الأب - الرئيس السيسي مش بس رئيس بلدنا.. لكنه أب حقيقي لكل مصري ❤️❤️

حبيب المصريين الأب - الرئيس السيسي مش بس رئيس بلدنا.. لكنه أب حقيقي لكل مصري ❤️❤️

شبكة عيون الإخبارية