يدور حول الشمس كل 6800 سنة.. أنت على موعد لمشاهدة مذنب "نيووايز"

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حدث فلكي نادر.. و"عودة": يقع في أعلى ارتفاع بالأفق الشرقي وسيقترب بالأيام

تشهد السماء، هذه الفترة، ظهور مذنب لامع يمكن رؤيته بالعين المجردة، يسمى مذنب "نيووايز" (C/2020 F3 Neowise)، ويمكن رؤيته في هذه الفترة في جهة الشرق قبل شروق الشمس، ولمعانه الآن ما بين القدر الأول والثاني؛ مما يسمح برؤيته حتى من داخل المدن.

وأوضح المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي لـ"سبق"، أن المذنب يقع الآن في أعلى ارتفاع عن الأفق الشرقي، وبمرور الأيام سيقترب من الأفق الشرقي ويصبح ارتفاعه عن الأفق أقل وقت الفجر؛ لتصبح رؤيته قبل شروق الشمس صعبة مع منتصف الشهر الحالي، ولكنه سينتقل وقتها وستصبح رؤيته ممكنة في جهة الشمال الغربي بعد غروب الشمس، وسيزداد المذنب ارتفاعًا يوم بعد اليوم فوق الأفق الغربي ليصل إلى أعلى ارتفاع في الثلث الأول من شهر أغسطس، ولكن بمرور الأيام سيقل لمعان المذنب ولن يبقى مرئيًّا بالعين المجردة، ولذلك يفضل رصده بأسرع وقت ممكن، مع ملاحظة أنه لا يمكن التنبؤ بلمعان المذنبات بشكل دقيق، فقد يزداد لمعان المذنب أكثر بشكل مفاجئ أو قد يخفت بشك لكبير يخالف التوقعات.

وأضاف: "يدور هذا المذنب حول الشمس دورة واحدة كل 6800 سنة، وقد وصل إلى أقرب نقطة من الشمس يوم 3 يوليو وكان حينها على مسافة 43 مليون كم منها، وسيصل إلى أقرب نقطة من الأرض يوم 23 يوليو ليقع حينها على مسافة 103 ملايين كم من الأرض، وقد تم اكتشاف المذنب يوم 27 مارس 2020 من خلال تلسكوب فضائي قطره 0.4 متر تابع لناسا يعمل بالأشعة تحت الحمراء يسمى اختصارًا بـ(وايز)".

وتابع: "لرؤية هذا المذنب صباح يوم غد الجمعة 10 يوليو 2020، فبالنسبة لوسط الجزيرة العربية، سيشرق المذنب قبل ساعة ونصف من شروق الشمس، ولذلك هناك وقت قصير يمكن خلاله رؤية المذنب وهو ما بين أن يرتفع قليلًا عن الأفق وقبل أن تشتد إضاءة السماء، وقد تكون 50- 60 دقيقة قبل شروق الشمس هي الوقت الأنسب لذلك".

وأردف: "فانظر إلى السماء في ذلك الوقت وابحث أولًا كوكب الزهرة وهو جرم أبيض لامع فوق الأفق الشرقي، ثم تحرك يسارًا بمقدار 30 درجة إلى أن تصل إلى نجم برتقالي لامع، هذا هو نجم اسمه العيوق، ثم انظر إلى الأسفل باتجاه الأفق بمقدار ثلثي المسافة إلى الأفق، حينها ستلاحظ المذنب كبقعة غبشاء".

وبين: "ولكن يجب الرصد من مكان مكشوف الأفق الشرقي أولًا، ثم يجب أن تكون السماء صافية خالية من الغبار والملوثات الجوية، وفي حين أن رؤية المذنب ستكون أسهل من الصحراء بعيدًا عن إضاءة المدن؛ إلا أن رؤيته متاحة بصعوبة من داخل المدن قليلة ومتوسطة الإضاءة؛ وذلك في حالة عرف الراصد مكان المذنب بالضبط وكانت السماء صافية، وبكل تأكيد فإن استخدام المنظار سيجعل المهمة أسهل، وفي الأيام التالية سيتحرك المذنب كما ذكر سابقًا مقتربًا من الأفق وسيقل لمعانه أيضًا، وبذلك ستصبح رؤيته أصعب بمرور الأيام".

مذنب نيووايز