مزق جسدها لرفضها معاشرته.. تأجيل محاكمة محامي قتل زوجته للعرض على طبيب نفسي بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

قررت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية، تأجيل محاكمة محامي متهم بقتل زوجته لجلسة 4 أغسطس المُقبل، لمناقشة أحد الأطباء النفسيين في التقرير المُعد بشأن قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة، وذلك بعد رفض المجني عليها معاشرته جنسيًا.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من عدد من أهالي شارع "فاروق" بالزقازيق، بوقوع جريمة قتل.

بالانتقال ومعاينة الجثة، تبين أنها لسيدة تُدعى "أميرة.م.م.س" 30 سنة، حاصلة على ليسانس آداب، فيما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، ويُدعى "أيمن.ع" 39 سنة، محامي؛ بسبب خلافات زوجية بينهما لرفضها معاشرته جنسيًا لتعاطيه المواد المُخدرة، وانتهى بها الأمر جثة هامدة مصابة بنحو 7 طعنات نافذة.

جرى ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.