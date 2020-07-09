أخبار عاجلة

"رويترز": حصيلة إصابات "كورونا" في العالم تجاوزت 13 مليونًا -
الفيضانات تغمر أنهار الصين.. مقتل 141 شخصًا وتضرُّر 28 ألف مسكن -
"الصحة العالمية" تحذر: "كورونا" سيزداد سوءًا إذا لم تلتزم الدول بتدابير الرعاية -
حِزَم وأدوات تدريبية.. تعاون سعودي بريطاني لتعزيز مجال أمن الطيران -
منذ بداية الجائحة.. "صحة الشرقية" تجري 215 ألف عينة فحص كورونا -
وزير الطاقة : المملكة تؤكد التزامها التام باتفاق أوبك بلس -
"كورونا" يواصل ضرباته العنيفة لفلوريدا.. 12.600 إصابة خلال يوم -
آل خليفة: نشجع الاتحادات الوطنية للتواصل ونحرص على إشراكهم في صناعة القرار -
"الغذاء والدواء": تعاون الجهات الرقابية أساس لإيجاد علاج كورونا -
وفيات "كورونا" في بريطانيا ترتفع إلى 44.830 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تنمية الأفلاج" توزع 12 ألف كمامة قماشية من تصنيع "الأسر المنتجة"

Print
بالإدارات الحكومية والأمنية والمواطنين بالإشارات والأسواق والعمالة والمسافرين

وزعت لجنة تنمية الأفلاج على مدار الأيام الخمسة الماضية 12 ألف كمامة قماشية من إنتاج الأسرة المنتجة .

وشارك عدد من المتطوعين من فريق بناء التطوعي والفرق الكشفية بلجنة الأفلاج في توزيع الكمامات التي تم تصنيعها من قبل الأسر المنتجة بلجنة تنمية الأفلاج وبرعاية من بنك الجزيرة على الإدارات الحكومية والأمنية والمواطنين عند الإشارات المرورية وفي الأسواق وللمسافرين وللعمالة .

من جهته قدم رئيس اللجنة مرضي الحبشان شكره للقائمين على برنامج خير الجزيرة لأهل الجزيرة ببنك الجزيرة ، ومثمناً في الوقت نفسه جهود الأسر المنتجة والفرق التطوعية في توزيع الكمامات على الأهالي والمسافرين .

لجنة تنمية الأفلاج الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"رويترز": حصيلة إصابات "كورونا" في العالم تجاوزت 13 مليونًا

"رويترز": حصيلة إصابات "كورونا" في العالم تجاوزت 13 مليونًا

الفيضانات تغمر أنهار الصين.. مقتل 141 شخصًا وتضرُّر 28 ألف مسكن

الفيضانات تغمر أنهار الصين.. مقتل 141 شخصًا وتضرُّر 28 ألف مسكن

"الصحة العالمية" تحذر: "كورونا" سيزداد سوءًا إذا لم تلتزم الدول بتدابير الرعاية

"الصحة العالمية" تحذر: "كورونا" سيزداد سوءًا إذا لم تلتزم الدول بتدابير الرعاية

حِزَم وأدوات تدريبية.. تعاون سعودي بريطاني لتعزيز مجال أمن الطيران

حِزَم وأدوات تدريبية.. تعاون سعودي بريطاني لتعزيز مجال أمن الطيران

شبكة عيون الإخبارية