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"عدو البشرية".. مليون إصابة في أقل من أسبوع ترفع الإجمالي إلى 12 مليونًا

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"عدو البشرية".. مليون إصابة في أقل من أسبوع ترفع الإجمالي إلى 12 مليونًا "عدو البشرية".. مليون إصابة في أقل من أسبوع ترفع الإجمالي إلى 12 مليونًا
"كورونا" حصد أرواح 552 ألفًا وتعافى نحو 7 ملايين.. ومخاوف من الموجة الثانية

يواصل المستجد غزوه للعالم، بعد تجاوز عدد حالات الإصابة حاجز الـ12 مليونًا، بزيادة تصل لنحو مليون إصابة في أقل من أسبوع.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن عدد الحالات هو ثلاثة أمثال عدد حالات الإنفلونزا التي تسجل سنويًّا.

وكان عدد المصابين بالفيروس المسبب لمرض "كوفيد-19" 11 مليونًا، الجمعة الماضية؛ مما يعني أن العالم سجل مليون إصابة جديدة خلال أقل من أسبوع.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ فقد بلغ إجمالي عدد الوفيات عالميًّا 552 ألف شخص؛ فيما تعافى نحو 7 ملايين آخرين.

ويأتي هذا الإعلان فيما تزداد الأدلة على أن الفيروس ينتشر في الجو؛ مما يزيد المخاوف من تفش إضافي؛ فيما يُعرف بـ"الموجة الثانية".

وقبل أيام، قالت منظمة الصحة العالمية إن هناك "دليلًا" يشير إلى احتمال انتشار فيروس كورونا عبر جسيمات صغيرة للغاية في الهواء.

وأتى اعتراف المنظمة بعد أن حثتها مجموعة من العلماء على تحديث إرشاداتها، بشأن كيفية انتشار مرض الجهاز التنفسي كوفيد-19 الناجم عنه.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت، السبت، أن 239 عالمًا في 32 دولة طرحوا الأدلة في رسالة مفتوحة إلى المنظمة الدولية.

وقالوا في الأدلة: إنه تَبَيّن لهم أن الجسيمات التي تخرج مع الزفير يمكن أن تصيب الأشخاص الذين يستنشقونها.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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