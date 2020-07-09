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سمعت بإصابة أحد عامليه بـ"كورونا".. بلاغ مواطنة يُغلق "هايبر" شهيراً بجدة

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سمعت بإصابة أحد عامليه بـ"كورونا".. بلاغ مواطنة يُغلق "هايبر" شهيراً بجدة سمعت بإصابة أحد عامليه بـ"كورونا".. بلاغ مواطنة يُغلق "هايبر" شهيراً بجدة
تحرك على إثره مراقبو بلدية الشرفية للتحقق.. و"الزهراني": اتصلوا بـ"940"

سمعت بإصابة أحد عامليه بـ

أغلقت أمانة محافظة جدة هايبر ماركت شهيراً بحي الرويس في شارع فلسطين؛ وذلك لعدم تقيده بالإجراءات الاحترازية التي تحد من تفشي .

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، أن بلدية الشرفية التابعة لأمانة محافظة جدة تلقت بلاغاً من مواطنة تفيد بسماعها من داخل المحل وجود حالة إصابة كورونا بين العاملين.

وأضاف: "فوراً تم مباشرة البلاغ من مراقبي بلدية الشرفية والتحقق منه، وتم إغلاقه لعدم اتباعه الإجراءات الاحترازية والواجب عملها عند التأكد من حدوث الإصابة بفيروس كورونا بين أحد العاملين بالمحل، وسيتم تطبيق النظام بحقه".

ودعا "الزهراني" المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال (940).أمانة محافظة جدة هايبر ماركت فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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