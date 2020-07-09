أخبار عاجلة

تدريبات ومناورات مصرية عند الحدود الغربية -
مساء dmc - الفنان عمرو ياسين ونجله محمود في ضيافه "مساء dmc" -
8 الصبح - الصحة: تسجيل 981 إصابة جديدة بفيروس كورونا و85 حالة وفاة -
8 الصبح - الأولى 29 يوليو من بولندا..مطار طابا يستعد لاستقبال الرحلات السياحية -
ملعب ONTime - مختار مختار: هزمت أهلي "جوزيه" وفي نهائي كأس مصر هزمت زمالك "حسن شحاتة" -
شروط قبول مرشحى مجلس الشيوخ فى أول يوم لتلقى الأوراق -
8 الصبح - إجتماعات فنية وقانونية بين مصر والسودان وإثيوبيا لحسم الخلاف حول سد النهضة -
عدو البشرية.. "كورونا" يحصد أرواح 560 ألف شخص بالعالم حتى الآن -
فوضى في مالي.. محتجون يقتحمون التليفزيون مطالبين باستقالة الرئيس -
ملعب ONTime - الجمعة 10 يوليو 2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أضاحي" توقّع عقدي التوريد والتشغيل لتنفيذ "نسك الحجاج"

Print
وفق شروط شرعية وصحية وإجراءات احترازية وفحص الذبائح بيطرياً

وقع مشروع المملكة العربية للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي" عقدين؛ الأول توريد الأغنام للهدي والأضاحي والصدقات والفدو مع شركة آفاق للأغذية، والثاني للتشغيل والتي ستتولى عمليات الذبح والتجهيز وكافة الأعمال التشغيلية لموسم حج هذا العام مع شركة منار المشاعر المحدودة.

ونص عقد التوريد على التزام المورد بشروط وضوابط توريد الأغنام من النواحي الشرعية والصحية وتكون من السلالة الرومانية التي تعد من أجود السلالات العالمية بحيث لا يزيد عمر الأغنام على 3 سنوات وسلامتها بيطرياً ومطابقتها شرعياً حيث لا يقل العمر عن 6 أشهر للضان وعام للماعز واستيرادها من الدول المحددة والمصرح بها والتي أقرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر منصتها الإلكترونية "أنعام" وتأمين العمالة اللازمة لنقل وتوصيل الذبائح بشكل منتظم لنقاط الذبح .

وسيتم تنفيذ النسك خلال الوقت الشرعي ابتداء من بعد صلاة عيد الأضحى المبارك ويستمر حتى غروب شمس يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة ثالث أيام التشريق .

وتتم عمليات التشغيل وسط إجراءات مشددة وفق الشروط الشرعية والاشتراطات الصحية حيث تخضع جميع الذبائح للفحص البيطري قبل وبعد الذبح والتغليف الآمن والصحي للحوم.

ويخضع جميع العاملين في المشروع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة أثناء تأدية النسك خلال موسم الحج .

يشار إلى أن الأضاحي لهذا العام سيتم تنفيذها في مسلخ العكيشية النموذجي في العاصمة المقدسة .

ودعا مشروع المملكة والعربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي الجميع إلى الاستفادة من الخدمات التي هيأتها الدولة للتمكن من تنفيذ نسك الأضحية من خلال الشراء من موقع المشروع من خلال الرابط:

https://bit.ly/2VNAdyJ

مشروع المملكة العربية السعودية أضاحي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"أرامكو السعودية" تحدِّث أسعار البنزين: بنزين 91 بـ1.29 وبنزين 95 بـ1.44

"أرامكو السعودية" تحدِّث أسعار البنزين: بنزين 91 بـ1.29 وبنزين 95 بـ1.44

جازان تحقق المركز الأول بالسعودية في إصدار عقود الأراضي السكنية خلال يونيو

جازان تحقق المركز الأول بالسعودية في إصدار عقود الأراضي السكنية خلال يونيو

جازان تحقق المركز الأول بالسعودية في إصدار عقود الأراضي السكنية خلال يونيو

جازان تحقق المركز الأول بالسعودية في إصدار عقود الأراضي السكنية خلال يونيو

موقفنا كالشمس.. "قرقاش": ثقتنا مطلقة في إدارة السعودية لـ"أزمة قطر"

موقفنا كالشمس.. "قرقاش": ثقتنا مطلقة في إدارة السعودية لـ"أزمة قطر"

شبكة عيون الإخبارية