"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. "والمدني" يحذّر

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دعا إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (شرورة، وحبونا، وخباش، ويدمة).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.رياح نجران الأرصاد