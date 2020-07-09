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"القصبي": ترشيح "التويجري" لإدارة "التجارة العالمية" يعكس دور المملكة الدولي

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"القصبي": ترشيح "التويجري" لإدارة "التجارة العالمية" يعكس دور المملكة الدولي "القصبي": ترشيح "التويجري" لإدارة "التجارة العالمية" يعكس دور المملكة الدولي
فيما أكدت بعثة المملكة لدى المنظمة إيمان بالنظام التجاري متعدد الأطراف

أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أن ترشيح محمد التويجري لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية يعكس استشعار المملكة لدورها القيادي العالمي.

وقال "القصبي" عبر حسابه في "تويتر": "ترشيح المملكة لأخي المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية، يعكس استشعار المملكة لدورها القيادي العالمي في ظل رئاستها الحالية لقمة العشرين".

وكانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت أمس، ترشيح المستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، كمرشح لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

وأكدت بعثة المملكة لدى منظمة التجارة العالمية في مذكرتها إلى المنظمة، إيمان المملكة العربية السعودية الكبير بالنظام التجاري متعدد الأطراف ودور منظمة التجارة العالمية الحيوي في هذا النظام، مشددة على أهمية أن يكون نظامًا قويًّا يعزز الانفتاح القائم على قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف.ماجد القصبي وزير التجارة وزارة التجارة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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