أبها.. انتشال جثة مواطن سقط من موقع مرتفع بالسودة

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سقط من أحد المرتفعات في موقع شديد الوعورة

تمكنت فِرَق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بأبها، من انتشال جثة مواطن سقط من أحد المرتفعات بمركز السودة في موقع شديد الوعورة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد، أن فِرَق الإنقاذ ترجلت واستمرت في النزول للموقع لمسافة تزيد انحدارًا على 4 كيلومترات، حتى وصلت إلى الجثة والصعود بها في ظروف مكانية صعبة بين الصخور، وجرى تسليمها للجهات المختصة.

وشدد النقيب محمد السـيد على الجميع، بأهمية توخي الحذر عند القيام برحلات التنزه البري، وعدم المجازفة بالصعود إلى مناطق مرتفعة، أو الحواف الصخرية، وضرورة متابعة ما يرد في منصات التواصل الاجتماعي التابعة للدفاع المدني من تحذيرات ورسائل توعوية.الدفاع المدني أبها