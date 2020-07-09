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حالتي وفاة وإصابتين جدد بفيروس كورونا في الوادي الجديد

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حالتي وفاة وإصابتين جدد بفيروس كورونا في الوادي الجديد حالتي وفاة وإصابتين جدد بفيروس كورونا في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

12:04 ص الخميس 09 يوليه 2020

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالتين إصابة جديدتين لفيروس كورونا، بالإضافة إلى حالتين وفاة، بمركز الداخلة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات الإيجابية لـ٤٤١ إصابة، منهم ٣٤ وفيات، منذ بداية الأزمة.

وأكد المحافظ في بيان صحفي، تعافى ٦حالات من المصابين وخروجهم من أقسام العزل بمستشفى الداخلة العام، وانتهاء مدة العزل المنزلي لـ٧٥ مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.

وأشار بيان لجنة متابعة أزمة إلى استقرار الحالة الصحية للرضيع "٤ أشهر" المعزول بمستشفى الداخلة العام واستجابة حالته للعلاج، وتسجيل حالتي وفاة بمركز الداخلة (٦٠-٨١ عامًا).

وشدد المحافظ، على تحذير المواطنين المخالطين للوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يومًا لحين التأكد من سلامتهم، والاتصال على الأرقام (٢٩٣٦٤٦٧ -٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض.

وفى سياق متصل، تحذر المحافظة من إقامة أي تجمعات بحفلات الزفاف أو العزاء، حيث يتعرض المخالفين للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، ويمكن الإبلاغ عن المخالفين من خلال تخصيص الأرقام التالية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقي بلاغات المواطنين (٠٩٢٢٩٢٦١٨٣ / ٠١٠١٤٨١٤٨٢٥).

وناشدت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا بالوادي الجديد، أهالي المحافظة بتحمل المسئولية الملقاة على عاتق الجميع للخروج من هذه الأزمة وخفض معدلات الإصابة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها، ومساندة جهود المحافظة في هذا الشأن.

بيان إصابات كورونا ليوم الأربعاء 8 يوليو 2020

خريطة انتشار فيروس كورونا في الوادي الجديد حتى يوم 8 يوليو 2020

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