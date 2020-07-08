أخبار عاجلة

مساء dmc - الفنان عمرو ياسين ونجله محمود في ضيافه "مساء dmc" -
8 الصبح - الصحة: تسجيل 981 إصابة جديدة بفيروس كورونا و85 حالة وفاة -
8 الصبح - الأولى 29 يوليو من بولندا..مطار طابا يستعد لاستقبال الرحلات السياحية -
ملعب ONTime - مختار مختار: هزمت أهلي "جوزيه" وفي نهائي كأس مصر هزمت زمالك "حسن شحاتة" -
شروط قبول مرشحى مجلس الشيوخ فى أول يوم لتلقى الأوراق -
8 الصبح - إجتماعات فنية وقانونية بين مصر والسودان وإثيوبيا لحسم الخلاف حول سد النهضة -
عدو البشرية.. "كورونا" يحصد أرواح 560 ألف شخص بالعالم حتى الآن -
فوضى في مالي.. محتجون يقتحمون التليفزيون مطالبين باستقالة الرئيس -
ملعب ONTime - الجمعة 10 يوليو 2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
رجل يسقط من سقف مبنى بعد "معركة" مع قرد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عمرها 106 سنوات.. "الطائف" تشهد تعافي سيدة القرن من "كورونا"

Print
عمرها 106 سنوات.. "الطائف" تشهد تعافي سيدة القرن من "كورونا" عمرها 106 سنوات.. "الطائف" تشهد تعافي سيدة القرن من "كورونا"
ابنها صاحب الـ72 عامًا وابنتها الستينية وأحفادها يتعافون ويغادرون العزل

عمرها 106 سنوات..

شهدت "الطائف" تعافي سيدة مسنة مئوية، من مواليد 1335، تبلغ 106 أعوام، من ، وغادرت العزل بمجمع الملك فيصل الطبي، وكذلك أبناؤها وأحفادها حولها يتعافون، وفرحوا لها أكثر من فرحهم لأنفسهم، معتبرين أن تعافيها زادهم سعادة، وأنساهم آلام ومعاناة ذلك الفيروس الذي اجتاح أسرتهم.

وكانت السيدة المئوية، وهي من قبيلة "جدارة" بمركز بني سعد جنوبي الطائف، قد مكثت في العزل بالمجمع الطبي 21 يومًا، وتم - بحمد الله - شفاؤها من كورونا، كذلك ابنها البالغ من العمر 70 عامًا، وابنتها البالغة من العمر 60 عامًا، وأحفادها المصابون بأمراض مزمنة كالقلب، تم شفاؤهم - ولله الحمد – جميعًا؛ وخرجوا من مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف.

ويؤكد لـ "سبق" أحد أحفادها أن الإصابة كانت قد اكتُسبت عن طريق المخالطة، ولم يُعرف مصدرها، في حين أصبحت تلك السيدة أكبر معمرة تُشفى من هذا المرض بفضل الله سبحانه وتعالى.

يُشار إلى أن "الطائف" سجّلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 187 إصابة جديدة، ويصل الإجمالي إلى 7200 إصابة بالفيروس. كذلك سجلت في الفترة نفسها وفاة واحدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 39 وفاة منذ بدء الجائحة. في حين تعافى 189 مصابًا، يضافون إلى 4441، هو العدد الإجمالي لمن تعافوا، ولا يزال 2720 يتلقون الرعاية الطبية باعتبار حالاتهم حالات نشطة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الصحة: تسجيل 981 إصابة جديدة بفيروس كورونا و85 حالة وفاة

8 الصبح - الصحة: تسجيل 981 إصابة جديدة بفيروس كورونا و85 حالة وفاة

تشيلي: حصيلة الإصابات 309274 والوفيات 6781 بفيروس كورونا الجديد

تشيلي: حصيلة الإصابات 309274 والوفيات 6781 بفيروس كورونا الجديد

ألمانيا: 378 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا

ألمانيا: 378 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا

مساء dmc - الصحة: تسجيل 981 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

مساء dmc - الصحة: تسجيل 981 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية