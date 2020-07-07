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"إستراتيجية ديوان المظالم" تناقش نتيجة التحول الرقمي الحكومي للمرفق القضائي

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"إستراتيجية ديوان المظالم" تناقش نتيجة التحول الرقمي الحكومي للمرفق القضائي "إستراتيجية ديوان المظالم" تناقش نتيجة التحول الرقمي الحكومي للمرفق القضائي
تناولت خطة عودة المنسوبين وفق الاحترازات الوقائية للسلامة في أماكن العمل

عقدت اللجنة الإشرافية العليا لإستراتيجية ديوان المظالم 2020 اليوم الثلاثاء، اجتماعها السابع لهذا العام عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وحضور أعضاء اللجنة.

وفي التفاصيل، ناقش اللقاء عدة موضوعات جوهرية تتصل بأعمال التطوير لبيئة العمل القضائي، ومنها: مناقشة دراسة سبل تعزيز الانتماء الوظيفي، وما تتضمنه من مقترحات وأفكار تسهم في رفع مستوى الجودة في بيئة العمل الداخلية، إلى جانب تحقيق نتائج إيجابية على صعيد الرضى الوظيفي لدى المنسوبين، بالإضافة إلى وضع خطط وبرامج من شأنها تحقيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية؛ وما ينتج عنها من مبادرات نوعية ذات أثر اجتماعي في العلاقة الوظيفية ما يكون لها انعكاس إيجابي على الأداء في إطاره العام.

وناقشت اللجنة تقارير خطة عودة المنسوبين للعمل، وأبرز ما جاء فيها من مؤشرات تطبيقية لما أعد له وفق الاحترازات الوقائية للسلامة في أماكن العمل، وكيفية خدمة المستفيدين عبر الوسائل الإلكترونية، والنتائج الإحصائية التي أسفرت عن نجاح العملية القضائية الإلكترونية التي تخدم متطلبات سرعة الإنجاز والجودة.

وفي ذات السياق تناول الاجتماع تقرير فريق متابعة الجلسات القضائية (عن بعد)، وما تضمنه من إحصائيات ومعايير لقياس مستوى الأداء القضائي والتقني لتجربة التقاضي الإلكتروني، والمُمكّنات التطويرية لتحسين متطلبات العدالة وفق إطارها الإلكتروني؛ ما يحقق الغاية المنشودة من التحول الإلكتروني لأعمال ديوان المظالم.

وناقش أعضاء اللجنة عدة تقارير تتعلق بتطوير البيئة القضائية، منها: تقرير الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي، ونتيجة ديوان المظالم في قياس التحول الرقمي الحكومي، وتقرير الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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