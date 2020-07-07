صحة المنيا: إعادة فتح باب التقديم لمدراس التمريض بعد النزول بالسن ٦ أشهر

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

أعلنت مديرية الصحة في محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح باب التقديم للطلبة الراغبين في الالتحاق بمدراس الثانوية الفنية للتمريض التابعة لوزارة الصحة والسكان عن العام الدراسي 2020 / 2021، خلال الفترة من الأول من يوليو إلى 15 يوليو، وذلك حرصًا على مبدأ المساواة والعدل، إذ جرى استثناء بعض الشروط للالتحاق بالمدرسة.

وأوضحت الدكتورة هبه لبيب مدير إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة بالمنيا، أنه جرى النزول بالسن ٦ أشهر، وذلك في إطار استجابة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لطلبات أولياء الأمور لاستثناء السن، وتمت الموافقة على النزول بالسن ٦ أشهر، ليصبح بداية سن التقديم ١٤ سنة و٦ أشهر.

وأضافت أن هناك بعض الشروط الأساسية المطلوب توافرها للالتحاق بمدارس الثانوية الفنية للتمريض، وهي أن مدة الدراسة 5 سنوات، المتقدم مصري الجنسية، والحصول على الشهادة الإعدادية باللغة الإنجليزية، والقبول طبقًا لأعلي المجاميع المتقدمة، بينما تتراوح أعداد الطلاب المقبولين بالفصل من 25 – 30 طالبًا، على أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة.​

