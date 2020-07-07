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وزير يعلن إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني للعلامات التجارية

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وزير التموين يعلن إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني للعلامات التجارية وزير يعلن إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني للعلامات التجارية

مصراوي Masrawy

04:05 م الثلاثاء 07 يوليه 2020

كتب- محمد سامي:

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير والتجارة الداخلية، عن إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني للعلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال موقع جهاز تنمية التجارة الدخلية، حيث يستطيع العميل الدخول على الموقع الإلكتروني لجهاز تنمية التجارة الداخلية وحجز الخدمة التي يريدها قبل التوجه إلى مكتب السجل التجاري للحصول على الخدمة.

وتتيح الخدمة للمواطن معرفة يوم ذهابه إلى مكتب السجل، وأيضًا الوقت المحددة له للتواجد داخل المكتب، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن التحول الرقمي وميكنة الخدمات تسهيلًا على العملاء، وايضا منع التزاحم في المكاتب كإجراء احترازى للوقاية من كورونا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، للإعلان عن بعض خدمات التحول الرقمي في منظومة العلامات التجارية، بهدف التسهيل والتيسير على العملاء ومنع التزاحم أمام ادارة العلامات مع إتاحة الخدمات اللامركزية في طلب تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية.

وأوضح وزير التموين، أن هناك ما يقرب من 15 مكتب سجل تجاري منتشرة بالمحافطات، أصبحت تتلقى طلبات تسجيل العلامات التجارية بجانب طلبات السجل التجاري كمرحلة أولى وهما مكاتب "مكتب جنوب القاهرة، مكتب المنصورة، مكتب المنيا، مكتب شبين الكوم، مكتب بنها، مكتب الإسماعيلية، مكتب بورسعيد، مكتب دمنهور، مكتب المحلة الكبرى، مكتب قنا، مكتب سوهاج، مكتب أسيوط، مكتب الغردقة، مكتب الإسكندرية، مكتب الجيزة "، على أن يتم تعميمها خلال الفترة المقبلة في مختلف مكاتب السجل التجاري البالغ عددهم 96 مكتب سجل تجارى على مستوى الجمهورية ليستقبلوا ايضا طلبات العلامات التجارية.

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