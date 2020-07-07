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"الدفاع الروسية": نتائج جيدة للقاح المضاد لكورونا بعد أول أسبوعين على المتطوعين

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"الدفاع الروسية": نتائج جيدة للقاح المضاد لكورونا بعد أول أسبوعين على المتطوعين "الدفاع الروسية": نتائج جيدة للقاح المضاد لكورونا بعد أول أسبوعين على المتطوعين
لا توجد مضاعفات أو ردود فعل سلبية.. والأسبوع المقبل حقن المكون الثاني

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن المتطوعين الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس التاجي قبل أسبوعين في مستشفى بوردينكو العسكري، في حالة جيدة ولا توجد أي مضاعفات سلبية.

وقالت الوزارة "بمضي أسبوعين من لحظة التطعيم، الحالة الصحية للمجموعة الثانية من المشاركين في تجارب اللقاح المضاد للفيروس التاجي التي أجرتها بالاشتراك مع مركز غاماليا الوطني للبحوث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة جيدة بشكل ثابت، ولا توجد مضاعفات أو ردود فعل سلبية".

وأوضحت رئيسة الوحدة العلاجية بالمستشفى، الطبيبة الباحثة، سفيتلانا فولشيخينا، أن نصف المدة المقررة لبقاء المتطوعين في المستشفى انقضت "ولا يزال أمامهم أسبوعان آخران من الإقامة في المؤسسة الطبية. واليوم أخذنا عينات الدم لنرى كيف تعمل مناعتهم".

وذكرت فولشيخينا، بحسب " اليوم"، أن الأسبوع المقبل، في اليوم الحادي والعشرين بعد التطعيم الأول، سيشهد حقن المتطوعين بالمكون الثاني للقاح، ويمنح هذا البديل "المعزز" للتطعيم، زيادة إضافية في الوظائف الوقائية للجسم، وزيادة في مدة الحماية نتيجة لتكرار تعاطي الدواء. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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