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ليبيا: تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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ليبيا: تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبيا: تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا
ثاني أعلى إحصائية يومية بالإصابات

ليبيا: تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 71 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كثاني أعلى إحصائية يومية بالإصابات.

وأوضح المركز في بيان اليوم أن طرابلس سجلت منفردة 22 حالة جديدة، و4 حالات مخالطة؛ فيما سجلت مصراته 3 حالات مخالطة، و4 حالات عائدة من السفر.

وفي زليتن تم تسجيل 16 حالة مخالطة، وثلاث حالات جديدة في بنغازي، وحالة واحدة مخالطة في أجدابيا.

وكشف البيان أن مدينة سبها سجلت 10 حالات مخالطة، و8 إصابات جديدة؛ مضيفًا أن المدينة سجلت أيضًا ثماني حالات تعافٍ ليكون إجمالي المتعافين 269 متعافيًا.

كما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض حالة وفاة بالمرض في سبها، وحالة أخرى في زليتن، ليكون إجمالي الوفيات في ليبيا 34.

وعن الوضع الوبائي أوضح المركز أن إجمالي الإصابات في ليبيا بالكامل وصل إلى 1117 حالة، منها 814 حالة نشطة، و269 متعافيًا؛ بينما سجلت 34 حالة وفاة.ليبيا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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