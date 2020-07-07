الوادي الجديد تسجل ١٣ إصابة جديدة بكورونا

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، مساء الإثنين، تسجيل ١٣ إصابة جديدة بواقع ١٠ حالات بمركز الداخلة، وحالتين بمركز بالفرافرة وحالة بمركز بلاط، بالإضافة إلى ٤ حالات وفاة، حالتين بمركز الخارجة وحالتين بمركز الداخلة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات الإيجابية لـ ٤٢٩ إصابة، منها ٣٢ وفيات منذ بداية الأزمة.

أكد المحافظ، في بيان صحفي رسمي، تعافي ٦ حالات من المصابين وخروجهم من أقسام العزل بمستشفى الداخلة العام، وانتهاء مدة العزل المنزلي لـ ٧٥ مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.

وشدد المحافظ على ضرورة تحذير المواطنين المخالطين للوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يومًا لحين التأكد من سلامتهم، والاتصال على الأرقام (٢٩٣٦٤٦٧ -٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض.

وأشار بيان لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا، إلى بدء استقبال الحالات المصابة بكورونا بمستشفى الحميات بالخارجة بعد تطويره وتجهيزه.

وفي سياق متصل، حذرت المحافظة من إقامة أي تجمعات بحفلات الزفاف أو العزاء، حيث يتعرض المخالفين للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، ويمكن الإبلاغ عن المخالفين من خلال تخصيص الأرقام التالية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقي بلاغات المواطنين (٠٩٢٢٩٢٦١٨٣ / ٠١٠١٤٨١٤٨٢٥).

وناشدت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا بالوادي الجديد، أهالي المحافظة بتحمل المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع للخروج من هذه الأزمة وخفض معدلات الإصابة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها، ومساندة جهود المحافظة في هذا الشأن.​

