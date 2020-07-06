ضرب أفضى لموت.. حبس 7 سنوات لقاتل الطفل ياسين في الشرقية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الشرقية - فاطمة الديب:

قررت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، برئاسة المستشار أمجد عبد المجيد، حبس المتهم بقتل الطفل ياسين، ابن مركز مشتول السوق، 7 سنوات لإدانته بضرب أدى إلى الموت، وهي أقصى عقوبة.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا ببلاغ من مستشفى "صيدناوي" الجامعي في مدينة الزقازيق، حول وفاة الطفل "ياسين ياسر حمدي أبو علي" 11 سنة - طالب بالصف الخامس الابتدائي، مُقيم بقرية "أبو سالم" التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق؛ متأثرًا بإصابته بنزيف بالمخ.

تبين من التحريات الأولية، أن أحد جيران أسرة الطفل، ويُدعى "مختار.ر.ح.ال" 37 سنة، صاحب فرن خبز، أعطى "ياسين" 20 جنيهًا لشراء علبة سجائر، لكن الصغير أضاع النقود، ليقوم الأخير بضرب الطفل حتى سقط فاقدًا للوعي، وجرى نقله إلى مستشفى "صيدناوي" الجامعي، ليتوفى هناك. ​