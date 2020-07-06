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قرار من "الوطنية للانتخابات" بشأن توقيع الكشف الطبي على راغبي الترشح للشيوخ

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قرار من "الوطنية للانتخابات" بشأن توقيع الكشف الطبي على راغبي الترشح للشيوخ قرار من "الوطنية للانتخابات" بشأن توقيع الكشف الطبي على راغبي الترشح للشيوخ

مصراوي Masrawy

12:39 م الإثنين 06 يوليه 2020

كتب - طارق سمير:

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، التنسيق مع وزارة الصحة والسكان، بهدف التيسير على راغبي الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 من خلال السماح لهم اعتباراً من اليوم الاثنين، التوجه إلى المستشفيات والمعامل التي حددتها وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل المبينة بقرار الهيئة رقم 35 لسنة 2020.

وذكرت "الهيئة" في بيان لها اليوم الاثنين، أن القرار يهدف إلى مساعدة راغبي الترشح حتى يستني لهم استيفاء أوراق ترشحهم في المواعيد المحددة بقرار رقم 34 لسنة 2020.

وتبدأ اللجان التابعة للهيئة في المحاكم الابتدائية في تلقي طلبات الترشح بداية من 11 يوليو المقبل حتى 18 يوليو من التاسعة مساء حتى الخامسة مساء، فيما عدا آخر يوم تنتهي في الثالثة مساء.

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