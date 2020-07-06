تمتنع عن بيع "أدوية كورونا".. تحرير محاضر ضد صيدليات في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

شنت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالاشتراك مع إدارة التفتيش الصيدلي وفرع جهاز حماية المستهلك والرقابة التموينية بالمحافظة، حملات تفتيشية على عدد من الصيدليات العامة بمدينتي الزقازيق وبلبيس؛ لإحكام الرقابة والسيطرة على سوق الدواء والتحقق من التزام تلك المنشآت بالقوانين المُنظمة لعملها.

أسفرت الحملات عن ضبط وتحريز 1443 عبوة أدوية ومستلزمات طبية "كمامات – عبوات كحول" مجهولة المصدر، ومستلزمات طبية غير مُسجلة بوزارة الصحة، بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية ومستحضرات صادر بشأنها منشور بمنع تداولها، وأخرى محفوظة في غير اشتراطات التخزين المناسبة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

كما جرى تحرير عدد من المحاضر بشأن امتناع عدد من الصيدليات بمركز ومدينة الزقازيق عن بيع بعض الأدوية المُستخدمة في بروتوكول علاج أعراض الإصابة بفيروس كورونا المُستجد، والتي وردت بشأنها عدة شكاوى من المواطنين.