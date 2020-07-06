أخبار عاجلة

رتبة "معلم خبير" خارج "تسكين التعليم".. وهذه شروط الترقية -
محايل .. أفارقة يروعون سكان "آل غنية" ومطالبات بتدخل أمير عسير -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة -
"أبو عتيق": إنجاز 99 % من البنية التحتية لمشروع مسار أنفاق مترو ‫مكة -
تجاوبًا مع "سبق".. ردم حفر تسببت في عطل مركبة  بـ"سبت شمران" -
"التحالف": إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخًا باليستيًّا استهدف مدنيين بـ"مأرب اليمنية" -
ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جذابة بالأحمر -
هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر -
مجلس الوزراء يحدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين| #من_مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شنه 3 وزراء.. هجوم ماليزي على قناة "الجزيرة": أنتم مضللون وننتظر الاعتذار

Print
القناة القطرية زعمت أن "كوالالمبور" ميّزت ضد المهاجرين خلال جائحة "كوفيد-١٩"

شنه 3 وزراء.. هجوم ماليزي على قناة

انتقد وزير الاتصالات والوسائط المتعددة في ماليزيا داتوك سيف الدين عبدالله، التقرير الإخباري الذي نشرته قناة الجزيرة القطرية حول مزاعم بأن ماليزيا كانت تُمَيّز ضد المهاجرين غير الشرعيين أثناء تنفيذ تقييد الحركة.

وقال الوزير ما نشرته اليوم "the Sun Daily": التقرير لم يصور فقط رواية غير صحيحة عن كيفية إدارة لتفشي الوباء؛ بل رسم أيضًا صورة سيئة للغاية للبلاد.

وفي سياق ذي صلة دافع وزير الداخلية الماليزي حمزة زين الدين، عن الحملات التي تم شنها على الأجانب الذين لا يحملون هويات خلال فترة قانون تقييد الحركة؛ قائلًا لقناة الجزيرة إن "الماليزيين أولًا".

ووفق ما نشرته اليوم the Malaysian Insight، طالَبَ وزير أول المجموعة الأمنية بالبلاد إسماعيل صبري يعقوب، باعتذار من قناة الجزيرة عن الفيلم الوثائقي الذي زعم معاملة بوتراجايا للمهاجرين غير الموثقين بشكل "تمييزي" خلال فترة تقييد الحركة؛ واصفًا ما جاء في التقرير "بالمعلومات المضللة".

وكان تقرير للجزيرة قد قال: إن ماليزيا ميّزت ضد المهاجرين غير الشرعيين خلال جائحة كوفيد-١٩.

شنه 3 وزراء.. هجوم ماليزي على قناة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مساء dmc - الحكومة توافق على تعديل تشريعي لإخفاء بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش

مساء dmc - الحكومة توافق على تعديل تشريعي لإخفاء بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش

بعد تعرضه لانتقادات.. "جونسون": أتحمل المسؤولية عن استجابة الحكومة لـ"كورونا"

بعد تعرضه لانتقادات.. "جونسون": أتحمل المسؤولية عن استجابة الحكومة لـ"كورونا"

مساء dmc - الحكومة: 30 سبتمبر المقبل آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء

مساء dmc - الحكومة: 30 سبتمبر المقبل آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء

ملف الكهرباء على طاولة الحكومة اللبنانية

ملف الكهرباء على طاولة الحكومة اللبنانية

شبكة عيون الإخبارية