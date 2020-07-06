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البنك السعودي الفرنسي يوقّع اتفاقية مع الشركة الوطنية للإسكان

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البنك السعودي الفرنسي يوقّع اتفاقية مع الشركة الوطنية للإسكان البنك السعودي الفرنسي يوقّع اتفاقية مع الشركة الوطنية للإسكان
تأتي في إطار جهود تفعيل قنوات دفع متنوعة لـ"سكني" وشبكة إيجار

البنك السعودي الفرنسي يوقّع اتفاقية مع الشركة الوطنية للإسكان

أعلن البنك السعودي الفرنسي توقيع اتفاقية تعاون مع الشركة الوطنية للإسكان؛ لتفعيل خدمات التجارة الإلكترونية لمنصة التجربة الشمولية "سكني" وشبكة إيجار، بالإضافة إلى خدمات نقاط البيع للمكاتب العقارية المعتمدة من قِبَل إيجار.

وتهدف الشركة الوطنية للإسكان، إلى تسهيل عملية السداد للمستفيدين من خدمات منصة التجربة الشمولية "سكني" والمستفيدين من المعاملات الإلكترونية لشبكة إيجار، بالإضافة إلى توفير خدمات نقاط البيع للمكاتب العقارية المعتمدة من المنصة، عبر توسيع منافذ السداد.

يأتي ذلك تماشيًا مع رؤية الشركة لتطوير تجربة المستفيد من خدمات وزارة الإسكان بالتعاون مع البنك السعودي الفرنسي.

ويعتبر هذا المشروع إحدى ثمار العلاقة المصرفية الاستراتيجية والمتميزة بين البنك والشركة.

وقد وقّع الاتفاقية: ريان فايز العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي، ومحمد بن صالح البطي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان.البنك السعودي الفرنسي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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