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"إخاء" تدشن ماراثون الشراكات النوعية لدعم البرامج المقدمة للأيتام

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دشّن الأمين العام للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" صالح بن خليف الدهمشي، أمس الأحد "ماراثون الشراكات النوعية"، بحضور الوكيل المساعد للتمكين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالعزيز بن صالح الكريديس، وسفراء ومنسوبي المؤسسة وجمع من الشركاء والإعلاميين والمتطوعين.

وأعرب "الدهمشي" عن شكره لحضور الكريديس ومشاركته "ماراثون الشراكات"، كما شكر جميع المشاركين والداعمين لهذا المارثون؛ سائلًا الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد لهذا الوطن الغالي وطن الخير والعطاء تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين.

وقال الدهمشي: إن "إخاء" تهدف من خلال هذا الماراثون إلى تحقيق أكبر عدد من الشراكات الفاعلة التي تعود بالفائدة على أبنائنا وبناتنا الأيتام؛ بما يسهم في تمكينهم وتحسين جودة حياتهم؛ تحقيقًا لإحدى قيمنا التي نعتني بها، وتجسيدًا لرسالة المؤسسة من خلال استثمار أمثل للشراكات مع الجهات ذات الاختصاص لبناء شخصية ذات استقلالية لليتيم، وبما يحقق أهداف المستفيدين وتطلعاتهم.

وتَخلل حفلَ التدشين تسليمُ الصكوك الوقفية للمشاركين، كما سيشارك جميع منسوبي "إخاء" في "ماراثون الشراكات النوعية" وفق معايير المؤسسة والاحتياج القائم خدمة للأيتام، وفي هذا السياق فقد أقرت "إخاء" مجموعة من الحوافز لتشجيع العاملين، وإذكاء المنافسة وبث روح الحماس فيما بينهم لتقديم أفضل الشراكات؛ حيث سيتم تكريم الإدارة الأكثر تفاعلًا بدرع المارثون، كما سيتم تكريم الجهات المشاركة في هذه المبادرة، وخطابات شكر للمشاركين، كما ستكون هناك حوافز للشراكات الأكثر تميزًا.

المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام إخاء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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