"جونز هوبكنز": حصيلة الإصابات بكورونا في العالم تزيد على 11.4 مليون

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الولايات المتحدة الدولة الأكثر إصابة بالجائحة تليها البرازيل والهند وروسيا

تشير بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، إلى أن إجمالي حالات فيروس كورونا في العالم حتى صباح اليوم الإثنين، تجاوز 11 مليوناً و449 ألفاً، منها أكثر من 534 ألف حالة وفاة.

وتماثل 6 ملايين و179 ألف شخص للشفاء من كوفيد-19 حتى الآن.

ووفق "روسيا اليوم"، الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر إصابة بجائحة كورونا، وصل عدد الإصابات فيها حسب عداد الجامعة، إلى مليونين و888,6 ألف، تليها البرازيل (مليون و603 آلاف) والهند (697,4 ألف) وروسيا (680,2 ألف) وبيرو (302,7 ألف).فيروس كورونا الجديد