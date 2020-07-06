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كورونا يضرب 121 طالبًا بجامعة واشنطن في سياتل الأمريكية

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كورونا يضرب 121 طالبًا بجامعة واشنطن في سياتل الأمريكية كورونا يضرب 121 طالبًا بجامعة واشنطن في سياتل الأمريكية
خالطوا المصابين في الحرم الجامعي.. وأجرت ما يقارب 1.300 فحص

كورونا يضرب 121 طالبًا بجامعة واشنطن في سياتل الأمريكية

أعلنت جامعة واشنطن في مدينة سياتل الأمريكية، اليوم، عن إصابة 121 طالبًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومن بينهم 112 طالبًا مقيمًا في القسم الشمالي من الحرم الجامعي.

وأوضح بيان مشترك لجامعة واشنطن ووزارة الصحة في ولاية واشنطن، أن نتائج متابعة وفحص الطلاب المصابين بالفيروس غير المقيمين في السكن الجامعي، أظهرت أنهم خالطوا المصابين في الحرم الجامعي.

وحسب البيان، افتُتحت محطة فصح بالقرب من القسم الشمالي في الجامعة، وأجرت ما يقارب 1.300 فحص لفيروس كوفيد-19. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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