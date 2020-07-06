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الوادي الجديد تسجل ١٤ إصابة جديدة بكورونا

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الوادي الجديد تسجل ١٤ إصابة جديدة بكورونا الوادي الجديد تسجل ١٤ إصابة جديدة بكورونا

مصراوي Masrawy

12:02 ص الإثنين 06 يوليه 2020

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، مساء الأحد، تسجيل ١٤ إصابة جديدة، بواقع ٨ حالات بمركز الخارجة، و٤ حالات بمركز الداخلة، وحالتين بمركز الفرافرة، بالإضافة إلى حالتي وفاة بمركز الداخلة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات الإيجابية المسجلة إلى ٤١٧ إصابة، بينهم ٢٨ وفاة منذ بداية الأزمة.

أكد المحافظ، في بيان صحفي رسمي، تعافي ٧ حالات من المصابين وخروجهم من أقسام العزل بمستشفيات الخارجة والداخلة العام، وانتهاء مدة العزل المنزلي لـ ٧٩ مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.

وشدد المحافظ على تحذير المواطنين المخالطين للوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يومًا لحين التأكد من سلامتهم، والاتصال على الأرقام (٢٩٣٦٤٦٧ -٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض.

وأشار بيان لجنة متابعة أزمة ، إلى تسجيل حالتي وفاة بمركز الداخلة (٧١ -٧٢ عاما)، مهيبًا بالمواطنين الحفاظ على الأطفال وعدم التهاون في إتباعهم الإجراءات الاحترازية.

وفي سياق متصل، تحذر المحافظة من إقامة أي تجمعات بحفلات الزفاف أو العزاء، حيث يتعرض المخالفين للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، ويمكن الإبلاغ عن المخالفين من خلال تخصيص الأرقام التالية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقي بلاغات المواطنين (٠٩٢٢٩٢٦١٨٣ / ٠١٠١٤٨١٤٨٢٥).

وناشدت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا بالوادي الجديد، أهالي المحافظة بتحمل المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع للخروج من هذه الأزمة وخفض معدلات الإصابة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها، ومساندة جهود المحافظة في هذا الشأن.​
بيان كورونا 5-7-2020 (1)بيان كورونا 5-7-2020 (2)بيان كورونا 5-7-2020 (3)

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