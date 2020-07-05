القوى العاملة: وصول 8 رحلات طيران تقل 1470 عاملا مصريا من العالقين بالكويت.. اليوم

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مصراوي Masrawy

كتب - يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم الأحد، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان اليوم، كشف التقرير، أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 24 رحلة طيران تحمل على متنها 4240 راكبا إلى مطارات 7 دول: مصر، والإمارات، والهند، ولبنان، ونيبال، وتونس، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 8 رحلات تقل 1470 عاملا مصريا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 8 ستصل إلى مطارات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 8 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأحد، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص،، على متنها جميعا 1470 عاملا، وجاءت كالتالي:

- الرحلة الأولى، ستقلع من الكويت الساعة 11:45 على رحلة فلاي ايجبت رقم 5086 وعلى متنها 165 عاملا وتصل مطار سوهاج.

- الرحلة الثانية، العربية- مصر رحلة رقم 218 وتغادر الكويت 11.55 وعلى متنها 165 عاملا وتصل إلى مطار أسيوط.

- الرحلة الثالثة، رقم 2402 علي طيران إير كايرو قيام من الكويت 13.30 وعلى متنها 175 عاملا، وصول مطار سوهاج.

- الرحلة الرابعة، على فلاي ايجبت رقم 5302 قيام من الكويت 14.15 على متنها 165 عاملا تصل لمطار أسيوط.

- الرحلة الخامسة، على الكويتية رحلة 541 قيام من الكويت 14.15 وتصل مطار القاهرة، وعلى متنها 200 عامل.

- الرحلة السادسة، على طيران الجزيرة رقم 1733 وقيام من الكويت 17:05، وتصل مطار القاهرة، وعلى متنها 145 عاملا.

- الرحلة السابعة، على العربية - مصر 722 قيام من الكويت 18:45، وتصل القاهرة وعلى متنها 165 عاملا.