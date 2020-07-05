إجراء جراحة استكشافية لطفل مصاب بفيروس كورونا في بني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف - حمدي سليمان:

نجح فريق طبي بمستشفى ناصر العام، اليوم الأحد، في إجراء عملية استكشاف للطفل "حسين حسن حسين، 9 أعوام، مقيم قرية منشأة الحج التابعة لمركز اهناسيا"، ومصاب بفيروس كورونا المستجد، عقب إصابته بصدمة تسممية حادة، وارتفاع وظائف الكبد.

وأكد الفريق الطبي بقيادة الدكتور محمد شاكر العقيلي أخصائي الجراحة والأورام، والدكتور وائل سيد أخصائي الجراحة والدكتور أيمن هنداوي أخصائي التخدير، أن الطفل حالته مستقرة، وجرى حجزه في العناية المركزة لحين تحسن حالته الصحية.