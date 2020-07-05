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الإفتاء الأردنية: مشاركة مصاب كورونا في صلاة الجماعة "حرام شرعًا"

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الإفتاء الأردنية: مشاركة مصاب كورونا في صلاة الجماعة "حرام شرعًا" الإفتاء الأردنية: مشاركة مصاب كورونا في صلاة الجماعة "حرام شرعًا"
قالت: يجب الاحتياط ويحرم عليه إخفاء إصابته "حتى لا يؤذي الآخرين"

الإفتاء الأردنية: مشاركة مصاب كورونا في صلاة الجماعة

أكدت دائرة الإفتاء الأردنية أمس السبت، أن مشاركة الشخص المصاب بفيروس كورونا أو المشتبه بإصابته بالفيروس في صلاة الجماعة "حرام شرعًا".

وجاء الإعلان عن تحريم مشاركة المصابين، في معرض رد الدائرة على سؤال حول الفئات التي تسقط عنها صلاة الجمعة ولا يتوجب عليهم حضورها، وخاصة في ظل انتشار وباء كورونا.

وورد الرد كالتالي: "يحرم على من أصيب بمرض مُعْدٍ أو اشتبه في إصابته به، أن يحضر صلاة الجماعة، إن كان سينقل المرض للآخرين من خلال مخالطتهم".

وتابعت وفق " اليوم": يجب عليه أن يأخذ بالاحتياطات الصحية اللازمة كالحجر الصحي، ويحرم عليه إخفاء إصابته بالمرض حتى لا يؤذي الآخرين".

وأشارت دائرة الإفتاء، إلى أن "صلاة الجمعة تسقط عن أصحاب الأمراض المزمنة الذين يُخشى على حياتهم إن أصابهم المرض".

وشددت على أن صلاة الجمعة لا تجب "على كل مَن بلغ سنًّا يُخشى عليه عند إصابته بالمرض من مضاعفات خطيرة، قد تؤدي إلى الوفاة".الأردن الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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