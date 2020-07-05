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السودان: 39 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الإصابات 9689

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السودان: 39 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الإصابات 9689 السودان: 39 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الإصابات 9689
تسجيل 3 حالات وفاة.. وشفاء 32 حالة

السودان: 39 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الإصابات 9689

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة؛ فيما تم شفاء 32 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد عن التقرير الوبائي ليوم الأربعاء الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 7 إصابات في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 7 ولايات؛ لافتة إلى أنها أجرت فحصًا لـ157 عينة، سجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 9 آلاف و689 حالة، بينها 607 وفيات؛ فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 4 آلاف و656 شخصًا.

وشددت "الصحة السودانية" على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.السودان الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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