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"الأرصاد": غيوم على جنوب المملكة وغربها وسحب رعدية ممطرة بالمرتفعات

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"الأرصاد": غيوم على جنوب المملكة وغربها وسحب رعدية ممطرة بالمرتفعات "الأرصاد": غيوم على جنوب المملكة وغربها وسحب رعدية ممطرة بالمرتفعات
رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية والرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من منطقة الرياض، فيما تكون السماء غائمة جزئياً على جنوب وجنوب غرب المملكة؛ قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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