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الأردن يسجل 11 اصابة جديدة بفيروس كورونا

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جى بي سي نيوز  :- سُجِّلت الجمعة، في الأردن 11 إصابات بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 1147 حالة، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وتوزعت الحالات إلى 10 حالات لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر، "3 من السعوديّة، 4 من العراق، 2 من ، 1 من الولايات المتّحدة الأميركيّة"، وحالة مخالطة لمصابة في العاصمة عمّان.

وحسب الموجز الحكومي، أعلن تسجيل اليوم 3 حالات شفاء من ، جميعها في مستشفى الأمير حمزة، حيث إنّ الوضع الوبائي الحالي في الأردن عند "مستوى معتدل الخطورة".

وأُجري 7802 فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (408735) فحصاً.

وأكدت وزارة الصحة، ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واستخـدام تطبـيق (أمان) للحماية من مخالـطة الأشخـاص المصـابين، والكشف عن حالات الإصابة.

جي بي سي نيوز

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