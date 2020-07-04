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الاردن : توجه لاستئناف الرحلات الجوية الدولية الشهر الحالي بشروط

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الاردن : توجه لاستئناف الرحلات الجوية الدولية الشهر الحالي بشروط الاردن : توجه لاستئناف الرحلات الجوية الدولية الشهر الحالي بشروط

جى بي سي نيوز  :- يتجه الأردن، لاستئناف رحلات الطيران الدولية عبر مطاراته خلال الشهر الحالي، حسب ما أكد مصدر مطلع.

وقال المصدر  : إن إعادة عمل المطارات الأردنية ستكون على 3 أقسام، وهي حسب خطورة الوضع الوبائي في الدول.

وأضاف أن تقسيم البلدان جاء كالتالي: منخفص الخطورة (أخضر)، معتدل الخطورة (أصفر)، ومرتفع الخطورة (أحمر).

وأشار إلى أنه سيكون هناك شروطاً محددة تختلف حسب التصنيف الوبائي للدولة.

وبحسب المصدر، فإن "من الشروط وحسب الوضع الوبائي للدولة هو طلب فحص كورونا قبل 72 ساعة أو حجر صحي من 7-14 يوماً، إضافة للحجر المنزلي" ، وفق المملكة . 

وأكد المصدر أن "هذه الإجراءات أولية وقابلة للتغيير وفق الوضع الوبائي للأردن وحسب التفاهمات مع الدول الأخرى".

قررت تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الأردن ابتداء من الثلاثاء 17 آذار/مارس 2020، وحتى إشعار آخر، باستثناء حركة الشحن التجاري، ضمن إجراءات تهدف للحد من انتشار المستجد.

 

جي بي سي نيوز

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